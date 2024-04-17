Остатки соснового бора в Киеве планируют объявить памяткой природы: что это значит

На территории запрещаются любые виды рубки

У Киевской городской раде появился проект решения об объявлении ботаническим памятником природы местного значения "Остатки соснового бора". Этот природный объект находится в Днепровском районе столицы.

Об этом идет речь на официальном сайте рады. "Остатки соснового бора" – это группа из 29 сосен обычных, возраст которых достигает 100-250 лет.

Ценные экземпляры растут в пределах Воскресенского жилого массива, а именно к востоку от Воскресенского проспекта и к северу от проспекта Алишера Навои до улицы Петра Запорожца.

Сосна рядом с домом №16б (Воскресенский проспект). Возраст дерева – более 130 лет

Согласно проекту решения, "Остатки соснового бора" не будут изыматься из пользования землепользователей. Объявление их памятником природы местного значения предполагает:

Защита деревьев от вырубки и других видов повреждений.

Запрет на любую хозяйственную деятельность, что может оказать негативное влияние на состояние памятника природы.

Проведение регулярных научных исследований и мониторинга состояния деревьев.

Создание информационных табличек и стендов, которые знакомят киевлян памятником природы.

Сосна рядом с домом № 16в по Воскресенскому проспекту. Возраст дерева – более 170 лет

"Землепользователем земельного участка, на котором растут природные объекты, и балансодержателем деревьев является Коммунальное предприятие "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Днепровского района г. Киева", Управление образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации. Принятие данного решения обеспечит надлежащие условия для сохранения в природном состоянии ценного экземпляра растительного мира столицы и проведение дальнейших научных исследований", — отмечается в проекте решения.

Участок ботанической памятки на карте

Также подчеркивается, что на территории памятников природы строго запрещается любая деятельность, которая может привести к их уничтожению, ухудшению состояния или изменению их естественного вида. В частности, запрещаются сплошные, постепенные, лесовосстановительные и проходные рубки, удаление загроможденности.

Две сосны близнецы растут рядом с домом № 8б по улице Петра Запорожца, возраст более 140 лет

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