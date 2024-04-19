Платная парковка в Киеве возвращается: когда начнет действовать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На выходных плата не взимается
В понедельник, 22 апреля, в Киеве возобновляется платная парковка на муниципальных паркингах. Действует она в будние дни с 8:00 до 22:00.
Об этом сообщает "Киев Цифровой". В субботу и воскресенье парковка бесплатная.
Также сервис припоминает, как парковаться с комфортом и без штрафов. Для этого настройте оповещение.
"Разрешите уведомления в настройках телефона и проверьте их подключение в разделе "Уведомления" в профиле, тогда каждый час мы будем напоминать об активной парковке. Если забудете завершить его, в 22:00 остановим парковку автоматически", — отмечает "Киев Цифровой".
Если вы не хотите полагаться на уведомления, вы можете установить автоматическое завершение парковки.
"Оставляете авто на паркинге после 22:00, скорее установите автоматическое завершение парковки. Как только начнете парковку в приложении, нажмите на отметку "часов" и выбирайте, о какой остановить", — советуют в сервисе.
Напоминаем, оплатить парковку можно через мобильное приложение "Киев Цифровой". Для этого нужно сделать пять простых шагов и следовать инструкции.
- в "Киев Цифровой" выберите "Сервисы водителя" → "Почасовая парковка"
- выберите номер авто из списка или укажите его
- выберите адрес и номер парковки из списка или же она автоматически определится по геолокации
- нажмите "Начать парковку"
- не забудьте нажать "Завершить парковку", как только ваш автомобиль покинет паркинг.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве закрыли штрафплощадку на Подоле для временного хранения эвакуированных за нарушение ПДД транспортных средств. Теперь авто с правого берега могут увести на левый.