Под "подушками" тысячи долларов, а в гаражах новенькие авто: чем владеют члены антикоррупционного департамента КГГА

Чиновники имеют значительное количество недвижимости

В СМИ раскопали, чем владеет руководство Департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА. Члены этого учреждения по декларациям имеют десятки тысяч национальной и иностранной валют.

Об этом идет речь на портале "Крещатик 36". Директор антикоррупционного департамента Олег Тимошенко владеет двумя квартирами: служебной 59 кв. м в Шевченковском районе Киева и частной 73 кв. м в городе Бахмут.

Также у него есть автомобиль Mitsubishi Galant 2008 года выпуска и Volkswagen TIGUAN 2020 года выпуска, который он приобрел в 2023 году за 950 тыс. грн.

Задекларированный годовой доход господина Тимошенко за 2023 год составил 589 тыс. грн. Также согласно декларации, Тимошенко сохраняет 300 тыс. грн наличными и $53 тыс.

Заместитель директора Департамента по предотвращению и обнаружению коррупции КГГА Андрей Онищенко имеет служебную квартиру 30,8 кв. м в Киеве, которую он получил в 2011 году. Господин Онищенко владеет земельным участком 10 соток в Генической ОТГ (в настоящее время находится в оккупации). Также у него есть автомобиль Mitsubishi Lancer 2008 года выпуска.

Задекларированный годовой доход заместителя за 2023 год составил 1 млн. 827 тыс. грн. Онищенко хранит $47 тыс.

Заместитель директора Департамента Сергей Вдовиченко владеет большим количеством недвижимости, включая квартиры, земельные участки и гараж. Его доход за 2023 год составил 423 тыс. грн. Он также имеет автомобиль Toyota Camry 2017 года выпуска.

Недвижимость, которую имеет господин Вдовиченко:

В с. Софиевская Борщаговка, квартира 69,6 кв.м, гараж 12,5 кв.м, квартира 69,2 кв.м;

В с. Бужанка Черкасской обл. три земельных участка площадью 29,5 сотки, 18 соток и 2 га;

В с. Дубровка Черкасской обл. четыре земельных участка площадью 2,2 га, 2,8 га и два по 3,7;

Еще два земельных участка площадью 89 соток с. Смельчинцы Черкасской обл.

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