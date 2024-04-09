Поехал на фронт: Малюк принял решение по оскандалившемуся главе киберразведки СБУ

Сотрудника отстранил глава СБУ Василий Малюк

На время проверки обстоятельств, обнародованных журналистами "Слідство-інфо", глава Службы безопасности Украины отстранил руководителя департамента кибербезопасности Илью Витюка. Некоторое время он будет проходить службу в боевом подразделении ДКИБ

Об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на полученную от пресс-службы СБУ информацию. Отмечается, что Витюк біл откомандирован в одно из подразделений.

"На время проведения проверки обстоятельств, обнародованных журналистами "Следствие-инфо", председатель Службы Василий Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) Витюка от исполнения должностных обязанностей", — сказали в СБУ.

Пока будут проводиться проверки, Витюк будет проходить службу в боевом подразделении ДКИБ, которое выполняет оборонные задачи и уничтожает врага и его технику на фронте совместно с ЦСО "А".

"На данный момент он (Витюк, — Ред.) откомандирован в это подразделение и сегодня выехал в район выполнения боевых задач", — добавили в пресс-службе.

Предыстория

Журналисты "Слідство-інфо" опубликовали материал, в котором раскрыты данные об имуществе Ильи Витюка и его семьи. Оказалось, что его супруга в декабре 2023 года приобрела квартиру в жилом комплексе премиум-класса, который расположен в Киеве. В декларации указано, что за жилье отдали 12,8 млн гривен, но рыночная цена в то же время составляет более 20 миллионов гривен.

Спустя несколько дней после публикации журналисты "Слідство.інфо" заявили, что сотрудники ТЦК пытались вручить повестку автору материала. 7 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сірский поручил командованию Сухопутных войск провести служебную проверку. Офис генпрокурора сообщил о начале уголовного производства по факту инцидента с журналистом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в реестре НАПК отсутствуют декларации 11 народных депутатов Украины. В их числе есть и те, кто подозревается в государственной измене.