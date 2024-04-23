Доллар резко падает: сколько стоит валюта в киевских обменниках

Украинская гривна укрепляется

После постепенного подорожания доллар начал падать. Американская валюта стала дешевле почти на 40 копеек, то есть опустилась ниже отметки 40 гривен.

Евро тоже упал. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 23 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,78 грн

Евро (EUR): 42,31 грн

Злотый (PLN): 9,79 грн

Канадский доллар (CAD): 29,00 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,63 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,70 грн

Евро (EUR): 42,71 грн

Злотый (PLN): 9,92 грн

Канадский доллар (CAD): 28,97 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,50 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара упал на 30 копеек.

Покупка: 39,61 грн

Продажа: 39,79 грн

Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара до конца апреля. Колебания на валютном рынке, в общем-то, будут допустимыми.