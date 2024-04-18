Курс доллара с Божьей помощью упадет до конца апреля

Еще в апреле банкиры ожидают падения курса доллара

Пока в будущем курсу доллара в Украине прогнозируют рост до 54 гривен через 5 лет, уже в апреле заокеанская валюта может подешеветь на 80 копеек. Произойдет это из-за Пасхи, которую украинцы будут отмечать в мае. Об этом "Телеграфу" сообщил начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой. По его словам этот фактор добавится к уже традиционным характеристикам валютного рынка.

Так, сейчас на курс доллара влияют политика НБУ, курс межбанка, объемы макрофинансирования Украины, экспортная выручка, ситуация на фронте, ежедневные изменения на валютном рынке.

Но к этому перечню добавится важный фактор празднования Пасхи, при котором на наличном валютном рынке может начаться краткосрочное падение курса доллара из-за роста предложения. Проще говоря, украинцы будут больше продавать валюту для праздничных покупок, чем ее покупать. По этой причине Тарас Лесовой прогнозирует период снижения курса доллара примерно с 26 апреля по 10 мая, правда не более чем на 80 копеек за доллар. С 11 мая курс доллара скорее всего вернется к показателям середины апреля. Однако за исключением подобных колебаний, особых изменений для курса не ожидается.

"Таким образом, в конце апреля ситуация на валютном рынке будет оставаться изменчивой: частые валютные изменения можно охарактеризовать как "допустимые колебания", которые будут вполне безопасными и не сулящими угрозы. В то же время, можно ожидать постепенную активизацию на наличном рынке, связанную с приближением Пасхи. Рынок валют будет оставаться в меру прогнозируемым и системным", — резюмирует Тарас Лесовой.

Тем временем курс наличного доллара на "черном" рынке в столице растет. Так за среду, 17 апреля, купля-продажа американской валюты выросла примерно на 10 копеек.