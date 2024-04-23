Долар різко падає: скільки коштує валюта в київських обмінниках
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Українська гривня зміцнюється
Після поступового подорожчання долар почав падати. Американська валюта стала дешевшою майже на 40 копійок, тобто опустилася нижче позначки 40 гривень.
Євро теж упав. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 23 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,78 грн
Євро (EUR): 42,31 грн
Злотий (PLN): 9,79 грн
Канадський долар (CAD): 29,00 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,63 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,70 грн
Євро (EUR): 42,71 грн
Злотий (PLN): 9,92 грн
Канадський долар (CAD): 28,97 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,50 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара упав на 30 копійок.
Купівля: 39,61 грн
Продаж: 39,79 грн
Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара до кінця квітня. Коливання на валютному ринку, загалом, будуть допустимими.