Долар різко падає: скільки коштує валюта в київських обмінниках

Українська гривня зміцнюється

Після поступового подорожчання долар почав падати. Американська валюта стала дешевшою майже на 40 копійок, тобто опустилася нижче позначки 40 гривень.

Євро теж упав. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 23 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,78 грн

Євро (EUR): 42,31 грн

Злотий (PLN): 9,79 грн

Канадський долар (CAD): 29,00 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,63 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,70 грн

Євро (EUR): 42,71 грн

Злотий (PLN): 9,92 грн

Канадський долар (CAD): 28,97 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,50 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара упав на 30 копійок.

Купівля: 39,61 грн

Продаж: 39,79 грн

Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара до кінця квітня. Коливання на валютному ринку, загалом, будуть допустимими.