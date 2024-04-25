Вода стоит повсюду: какой сейчас вид имеет Гидропарк в Киеве (фото, видео)

Некоторые участки залило почти в колено

Уровень Днепра в пределах Киева продолжает подниматься. За прошедшие сутки вода добралась до отметки 644 см над "0" поста.

Сейчас высока вода в Гидропарке. Журналист "Телеграфа" побывал там и сделал несколько фотографий.

Так, в воде оказались детские площадки. Подойти к ним невозможно.

Подтопило и зоны отдыха. На фото огромная лужа посреди летней площадки.

Залило все пониженные участки парка. На некоторых почти в колено стоит вода.

С дорожек вода немного сошла, дав возможность пройти. Но на некоторых участках все еще есть лужи.

Отметим, подъем уровня воды в Днепре происходит вследствие увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища в связи с прохождением весеннего половодья.

Напоминаем, в Киеве и области объявлен I (желтый) уровень опасности. Все из-за рисков подтопления больших участков.

Однако местные власти уверяют, что пока половодье Киеву угрозы не несет. Аварийные подтопления по городу не зафиксированы, а жилые массивы и промышленные объекты города вне опасности.

Ранее "Телеграф" писал, что дожди пока не покидают Киев. В ближайшие дни дневная температура будет только повышаться, но ожидаются грозы и сильные порывы ветра.