В Одессе наконец-то установят первый памятник Лесе Украинке: разговоры велись 7 лет

В Одессе Леся Украинка была более 20 раз

В Одессе комиссия по культуре, туризму и международным отношениям поддержала установку памятника выдающейся украинской писательнице Леси Украинке в городе. Поэтесса часто посещала Одессу, однако, к сожалению, ни один памятник ей не был установлен.

Как стало известно во время заседания комиссии, обращение об установлении памятника писательнице поступило от депутата Вадима Мороховского. Решения приняли единогласно, что свидетельствует о широкой поддержке этой идеи среди депутатов.

Члены комиссии дали поручение Департамента архитектуры и градостроительства объявить конкурс на создание скульптуры Леси Украинцы и начать ее проведение. Учитывая результаты конкурса, комиссия сможет работать над выбором оптимального местоположения монумента.

Инициатива установления памятника в Одессе есть как минимум с 2017 года. Было разработано несколько вариантов монумента, однако постоянно подвергалось разным проблемам. В 2021 году снова заговорили об установке памятника, но на счет места тоже пока не определили, но предпочитают Александровский проспект и парк Шевченко.

По словам директора Департамента культуры Ивана Липтуги, Александровский проспект перегружен разными скульптурами.

"Там, кроме Франко, есть Мицкевич, есть памятник погибшим полицейским и есть памятник жертвам, казненным в 41-м году. Это будет уже четвертый памятник на этих двух кварталах. Именно поэтому топонимическая комиссия рекомендовала там не перегружать", – сказал он.

Липтуга предлагает разместить памятник известной поэтессе в парке Шевченко у центрального входа в стадион.

Следует добавить, что в Одессе Леся Украинка была более 20 раз. Ее дом находился на улице Жуковского, затем на Льве Толстом и Нежинской. Поэтесса любила гулять по "Ланжерону" и часто писала о нынешнем парке Шевченко. Она здесь лечилась, гостила в семье своих друзей Комаровых, написала цикл стихов "Путешествие к морю" и рассказ "Над морем".

Еще в 2021 году издание "Думская" публиковало фото, как может выглядеть памятник известной поэтессе.

При этом остается непонятным, как будет выглядеть сам монумент и где его могут разместить.

Ведь на Жуковского есть мемориальная доска Леси Украинцы, и сама памятка туда не поместится. Одни члены топонимической комиссии настаивали на установлении статуи на Александровском проспекте, другие – в парке Шевченко. В результате комиссия решила, что локацию определят на сессии горсовета, но сначала будет проведен конкурс на лучшую скульптурную композицию.

Ранее мы сообщили, что легендарному воину Александру Мациевскому открыли памятник в Нежине.