У Києві впало дерево прямо на проїжджу частину: людям побило вікна (відео)

Комунальники прибрали на ділянці

У Шевченківському районі Києва впало дерево на проїжджу частину між багатоквартирними будинками. "Приземлилося" воно між припаркованими автомобілями.

На щастя, ніхто не постраждав. Про це повідомляє телеканал "Київ24".

Автівки, які стояли поруч, дивом вціліли. Не пощастило лише власникам квартир на першому поверсі будинку, яким гілками повибивало вікна.

Як пояснили в "Київзеленбуді", впало дерево через гниле коріння. Комунальники розпилили його, а потім деревину забере районна бригада.

Нагадуємо, у Києві на вулиці Дубровицькій варварськи обрізали 40-річні липи, залишивши від них одні стовбури. Місцеві зазначають, що це роблять кожні 2-3 роки. Також кияни розповідають, що поряд біля школи №16 поросли хащі, в яких зробили смітник.

У місцевих виникло питання, якщо це санітарна обрізка, то чому її роблять зараз, а не раніше. Жителі району обурюються, що після цього все літо вулицю будуть прикрашати "сторчаки". Також питання, чому доля 40-річних лип бентежить, а зарослих кущів поряд школи ні.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві просять створити офіційне кладовище для домашніх тварин. Петиція з цією пропозицією зібрала майже половину підписів.