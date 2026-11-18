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Генерал-майор СБУ Сергей Дука заявил, что антикоррупционные органы и связанные с ними медиа оказывают внутреннее давление на президента Владимира Зеленского из-за громких расследований, не имеющих должного процессуального продолжения.

Об этом он заявил 18 ноября на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады.

"Это внутреннее давление осуществляется антикоррупционными органами и всем информационным пулом Фиалы. Делаются какие-то необъяснимые реализации. Хорошо срежиссированные, дорогостоящие, но у которых нет продолжения", — заявил Дука.

По его словам, после громких антикоррупционных разоблачений в медиа появляются сообщения о якобы причастности приближенных к власти лиц к коррупции, однако конкретных подозрений и процессуальных решений общество часто не видит.

"Где эти близкие? Где им подозрения? Где процессуальные решения? Это просто торги? Это рычаг влияния на президента? Я считаю, что это рычаг влияния на президента", — подчеркнул генерал.

Таким образом, генерал подверг сомнению результативность отдельных антикоррупционных расследований и высказал предположение, что информационные кампании вокруг них могут использоваться как инструмент политического давления.