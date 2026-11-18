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Обнародованные записи разговоров окружения руководителя САП Александра Клименко вызвали серьезный скандал. На пленках обсуждаются взятки за судебные решения и коррупционные договоренности, а руководитель адвокатского бюро, в котором работает жена Клименко, прямо ссылается на консультацию непосредственно с главой САП, – написал в своем Фейсбуке политический эксперт Артур Билоус.

– И вот мне интересно, а чего притихла вся наша супер-принципиальная антикоррупционная тусовка? Где борцы с коррупцией? Где громкие заявления, требования отставок и публичное возмущение? Хотелось бы услышать от них такую же жесткую оценку, которую они обычно дают другим должностным лицам.

Почему, когда малейшее подозрение возникает у кого-то из представителей власти, эти люди готовы требовать немедленного увольнения, не дожидаясь никаких приговоров? А вот когда серьезные вопросы возникают к руководителю САП и его ближайшему окружению, вся эта бескомпромиссность исчезает. Или "это другое?".

Что за двойные стандарты и выборочная борьба с коррупцией? Для чужих – публичная травля и презумпция виновности, а для своих – молчаливая солидарность?

Если антикоррупционеры готовы требовать ответственности всех, кроме собственного окружения, то возникает закономерный вопрос: они действительно борются с коррупцией или просто прикрывают своих? – задается вопросом А.Белоус.