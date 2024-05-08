"История как из фильма": в Киеве набросились на блогершу, которая сняла измену (видео)

Девушка получала сообщение от пары с просьбой удалить запись

В Киеве блогерша снимала контент для соцсетей в ботаническом саду, который стал причиной конфликта. Девушка поделилась историей о том, как случайно снятое видео практически разрушило семью.

Блогер рассказала, что во время встречи рассвета в ботаническом саду, она как обычно снимала видео для своих страниц в соцсетях. На кадре оказались и другие посетители парка, среди них была пара, которая, как выяснилось впоследствии, находилась во внебрачных отношениях.

Видео, опубликованное в TikTok, набрало 8 тысяч просмотров. Затем девушка получила многочисленные сообщения от пары с просьбой удалить видео.

"Как оказалось, на этом видео женщина изменяла своему мужчине и не хотела, чтобы он это увидел. А я зафиксировала, как они обнимались и целовались", — рассказывает блогер.

Блогерша удалила видео, потому что не хотела каждый раз его просматривая, вспоминать эту неприятную ситуацию. После этого девушка написала паре, чтобы те лучше прятались, если изменяют. Потому что в местах, где много людей, их может увидеть кто-либо.

"И парень ответил мне "очень интересно, ты еще и будешь учить меня жизни?" Я уже не стала ничего на это отвечать", — заканчивает историю блогерша.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве штурмовали ботанический сад, десятки людей лезли через забор. Причиной тому стало вирусное видео в TikTok.