Успел только позвать жену: в Киеве мужчине зажало голову между автомобилями (видео)

В полиции были считанные минуты

На днях в Киеве произошло ужасное событие, которое могло бы закончиться трагедией. Мужчине, который решил собственноручно отремонтировать автомобиль, прижало голову.

Пострадавший потерял сознание. Об этом сообщает заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По словам правоохранителей, мужчина решил собственноручно отремонтировать автомобиль. Вдруг машина сама поехала и прижала голову киевлянину к другому припаркованному авто. Он только успел позвать жену и потерял сознание.

Женщина сразу позвонила по телефону 112. Патрульные быстро прибыли на место происшествия.

"Считаны минуты и Анастасия Шевчук и Александр Фрасинич на месте. А дальше в течение 5 минут реанимировали не дышавшего мужчину. По очереди, без остановки делали косвенный массаж сердца", — отмечает Белошицкий.

К счастью, полицейским удалось привести мужчину в сознание.

"В настоящее время жизни спасенного ничего не угрожает и под наблюдением медиков", — подчеркивает заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

По словам врачей, именно своевременная помощь спасла киевлянину жизнь.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве дети полезли на соседний балкон на 16 этаже. Целью отчаянного поступка было воровство.