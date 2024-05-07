В Киеве прямо среди двора поставили инсталляцию в честь Скрябина: как ее найти (фото, видео)
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На портрете написаны мудрые слова
В киевском дворе возле жилых домов появилась инсталляция, посвященная легендарному украинскому артисту Андрею Кузьменко, более известному как Кузьма Скрябин.
Об этом сообщает местный телеграм-канал "Киев-Вайб твоей столицы". Арт-объект на две стороне разместили прямо возле дорожки.
Инсталляция представляет собой гитару, над которой размещен портрет Кузьмы. На фото написано припев его знаковой песни "Старі фотографії": "..на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи…".
На обратной стороне портрета написана цитата Андрея Кузьменко: "Больше всего в мире я боюсь войны. Война – это самое глупое изобретение людей. И то что она время от времени повторяется – это самое ужасное".
Арт-объект находится недалеко от станции метро "Берестейская".
Напомним, 2 февраля 2015 года Кузька Скрябин возвращался со своего концерта в Кривом Роге. Возле села Лозоватка артист попал в ДТП, в котором и погиб. Скрябину было 46 лет.
Кроме музыки Кузьма занимался волонтерством, помогая украинским добровольцам на Донбассе. А также продюсерством, помогал молодым артистам пробиться в мир шоу-бизнеса.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве появился самый большой в стране мурал, посвященный экс-головнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Он имеет размер 120 квадратных метров.