В Киеве прямо среди двора поставили инсталляцию в честь Скрябина: как ее найти (фото, видео)

На портрете написаны мудрые слова

В киевском дворе возле жилых домов появилась инсталляция, посвященная легендарному украинскому артисту Андрею Кузьменко, более известному как Кузьма Скрябин.

Об этом сообщает местный телеграм-канал "Киев-Вайб твоей столицы". Арт-объект на две стороне разместили прямо возле дорожки.

Инсталляция представляет собой гитару, над которой размещен портрет Кузьмы. На фото написано припев его знаковой песни "Старі фотографії": "..на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи…".

На обратной стороне портрета написана цитата Андрея Кузьменко: "Больше всего в мире я боюсь войны. Война – это самое глупое изобретение людей. И то что она время от времени повторяется – это самое ужасное".

Арт-объект находится недалеко от станции метро "Берестейская".

На портрете слова песни "Старі фотографії"

Установку разместили возле дорожки

Напомним, 2 февраля 2015 года Кузька Скрябин возвращался со своего концерта в Кривом Роге. Возле села Лозоватка артист попал в ДТП, в котором и погиб. Скрябину было 46 лет.

Кроме музыки Кузьма занимался волонтерством, помогая украинским добровольцам на Донбассе. А также продюсерством, помогал молодым артистам пробиться в мир шоу-бизнеса.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве появился самый большой в стране мурал, посвященный экс-головнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Он имеет размер 120 квадратных метров.