В Киеве друг семьи развращал несовершеннолетнюю дочь знакомой: мужчина предстанет перед судом

Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы

В Киеве будут судить 35-летний мужчина, который развращал 15-летнюю дочь своей знакомой. Злоумышленник через соцсети присылал ей свои интимные фото и порновидео.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Обвиняемый оказался уроженцем Винницкой области.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Деснянской окружной прокуратуры г. Киева направлен в Деснянский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении 35-летнего уроженца Винницкой области, который в социальных сетях пытался соблазнить 15-летнюю девушку, присылая ей порнографию", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что летом 2023 мужчина нашел через социальные сети несовершеннолетнюю дочь своей знакомой, чтобы удовлетворить свою половую страсть. Обвиняемый посылал девушке сообщения сексуального характера. Злоумышленник вел с 15-летнего разговора на интимные темы, посылал ей фото и видео порнографического характера.

"Мужчину будут судить за совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, отправки изображений порнографического характера несовершеннолетнему, умышленное хранение и распространение детской порнографии", — отмечают в прокуратуре.

Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

Злоумышленник пытался соблазнить несовершеннолетнюю

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве бывший тренер, который развращал малолетних девушек, получил приговор. Мужчина показывал детям порнографию и склонял их к созданию порно контента.