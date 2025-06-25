Существовал еще в 9 веке и до сих пор впечатляет. Где в Украине есть уникальный замок-призрак и как до него добраться

Руины наскальной деревянной крепости еще времен украинского Средневековья

Древние крепости в Украине становятся все более популярными среди туристов и историков. Уникальные достопримечательности, такие как Аккерманская крепость или Тустань, не только хранят величественную архитектуру прошлого, но и рассказывают о невероятных страницах истории.

Крепость Тустань – средневековое чудо в сердце Карпат, расположенное у села Урич Сколевского района Львовской области. Она высечена в камне еще в IX веке, привлекает туристов своей уникальной историей и живописными видами. Это уникальный архитектурный феномен, ведь деревянные укрепления были возведены прямо на скалах и не имели аналогов в Европе.

Наскальная крепость происходит из эпохи украинского Средневековья — времен Киевской Руси и Галицко-Волынского княжества. Она достигала 25 метров – как современный девятиэтажный дом!

Когда-то мощное оборонительное сооружение контролировало соляной торговый путь в Европу. Эта крепость имела важное стратегическое значение: она была частью оборонной системы Карпатской (Венгерской) линии, защищавшей юго-западные границы Древнерусского государства, а впоследствии — и Галицко-Волынского государства. В 1241 году Тустань подверглась опустошению в результате нападения монголо-татар.

Существование крепости длилось до XVI века, однако уже в XVII веке она потеряла функцию таможенного пункта и постепенно пришла в упадок. Недалеко от скал до сих пор виден ров — это остатки дороги, которую когда-то углубили в землю, чтобы защитить ее от нападений и обстрелов.

К сожалению, до настоящего времени крепость не сохранилась. Впрочем, в скалах до сих пор видны вырезанные выступы, на которых крепились деревянные конструкции:

Именно за ними ученые недавно воспроизвели ее первоначальный вид. Скалистые породы сохранили отпечатки вертикальной планировки зданий — стен, перекрытий, крыш, а также их толщину и высоту.

Крепость Тустань, воспроизведенная 3D модель

Самая загадочная тайна Тустани – ее петроглифы. Солярные символы – круги, диски – словно кружатся в танце на каменной поверхности, вызывая споры между исследователями по их происхождению. Одни убеждены, что это отпечатки морских существ, другие видят в них старые знаки.

В 2021 год активисты запустили уникальный проект с дополненной реальностью. Используя специальное мобильное приложение, достаточно навести смартфон на любую часть скалы — и на экране появится виртуальное изображение когда-то стоявшей на этом месте крепости.

Как добраться до крепости Тустань

В 1994 году территория комплекса получила статус историко-культурного заповедника государственного значения. Чтобы добраться до Тустани, сначала нужно приехать во Львов. Оттуда следует сесть на автобус в Сходницу, где нужно пересесть на маршрутку, которая направляется в село Урич. Из Урича в крепость ведет пешеходный маршрут протяженностью примерно один километр.

Где находится крепость Тустань. Фото: Google Maps

Крепость открыта для посещения ежедневно: с ноября по март — с 9:30 до 17:00, а с апреля по октябрь — с 10:00 до 18:00. Взрослый билет стоит 160 грн, льготный (для детей, студентов и пенсионеров при наличии подтверждающих документов) — 80 грн. Детальнее о стоимости экскурсий смотрите на сайте tustan.ua.

Не секрет, что Закарпатье славится многими историческими достопримечательностями. Ранее мы рассказывали, где находится замок Паланок, где есть "коридор смерти" и колодец с дьяволом.