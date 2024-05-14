В Киеве на этой неделе пройдут продуктовые ярмарки: адреса и районы
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Ярмарки порадуют вас умеренными ценами и широким ассортиментом продуктов
На этой неделе, с 14 по 19 мая, жителей и гостей столицы приглашают посетить продуктовые ярмарки, который будут проходить в разных районах Киева. Все желающие смогут здесь приобрести разнообразную продукцию: овощи и фрукты, зелень, бакалею, мясные изделия, соления, молочные продукты, мед и многое другое.
Фермеры ждут покупателей со свежими товарами на любой вкус и кошелек. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.
Стоит отметить, что цены на подобных сельскохозяйственных ярмарках значительно ниже чем в магазинах и супермаркетах. Кроме этого, здесь вы сможете лично пообщаться с фермерами и узнать у них секреты получения настоящей качественной продукции.
Ярмарки будут проходить с соблюдением всех предусмотренных во время военного положения правил безопасности.
Организаторы призывают посетителей заботиться о собственной безопасности и следовать в укрытие во время объявления воздушной тревоги.
Перед тем как посетить ярмарки рекомендуем вам внимательно ознакомиться с перечнем локаций на которых они будут организованы.
Так, сельскохозяйственные ярмарки на этой неделе пройдут по следующим адресам:
Кроме этого вы всегда можете посетить коммунальные рынки, расположенные по таким адресам:
- КП "Бессарабский рынок" — Бессарабская площадь, 2;
- КП "Владимирский рынок" — ул. Антоновича, 115;
- КП "Житний рынок" — ул. Верхний Вал, 16.
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