Киев частично остался без света: когда вернут электричество

Свет должен вернуться до конца суток

Около 10% киевлян остались без электричества, как и жители других областей Украины. Причиной тому стали аварийные отключения из-за дефицита, возникшего в результате обстрелов.

Об этом сообщил глава Киевской городской государственной администрации Сергей Попко через официальный telegram-канал КГГА. По его словам, из-за атаки и масштабных повреждений электростанций, Украина не может производить столько же электроэнергии, как до атаки.

"В связи с этими причинами и увеличением потребления (через прохладную погоду) в Киеве вводятся графики аварийных отключений, в том числе и для населения. Объемы исключений незначительны, около 10% потребителей", — написал он.

По его словам, отключения будут действовать примерно до 23:00 14 мая, при этом они также введены и для промышленных потребителей. Он призвал жителей города экономить электричество, поскольку это является необходимой мерой для сохранения стабильности энергосистемы.

"Каждый выключенный электроприбор – это весомый вклад в стабильность и восстановление нашей энергосистемы", — подчеркнул Попко.

Также "Телеграф" рассказывал о том, когда в Харькове перестанут отключать свет. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий назвал условия для этого.