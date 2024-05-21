"Для меня большая честь вновь вернуться сюда": в Киев приехал звездный американский актер (видео)

Знаменитость уже успел прогуляться по столице

Во вторник, 21 мая, в Киев приехал актер и режиссер Миша Коллинз, наиболее известный благодаря роли ангела Кастиэля в сериале "Сверхъестественное". Он также является послом президентской инициативы UNITED24 и поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

Актер опубликовал в своем Instagram снимок на фоне Центрального киевского вокзала и сфотографировался рядом с разбитой техникой оккупантов. Причиной поездки актер назвал желание "исследовать регион" и обсудить тему разминирования.

Миша Коллинз прибыл в Киев вместе со своим ассистентом на поезде и встретил рассвет на столичном вокзале. Актер признался в любви к Украине и отметил, что для него " большая честь вновь вернуться сюда".

Актер также успел побывать в центре Киева, где стоит сгоревшая техника оккупантов и сделал на ее фоне несколько фото. Снимками он поделился в своих соцсетях.

Коллинз на фоне разбитой вражеской техники

Стоит отметить, что Миша Коллинз является известным американским актером и режиссером. Наибольшую популярность ему принесла роль ангела Кастиэля в сериале "Сверхъестественное".

Коллинз также выступил сценаристом и режиссёром веб-сериалов "TSA America: Level Orange", "Divine: The Series", а также был режиссёром 17 серии 9 сезона сериала "Сверхъестественное".

В 2015 году Коллинз получил премию People Choice Awards в номинации "Любимый актёр научно-фантастического/фэнтези-сериала".

В юности Коллинз мечтал попасть в политику, стажировался в Белом доме при администрации Клинтона, но быстро понял, что это ему не подходит и выбрал карьеру актёра. Миша окончил университет Чикаго по специальности "Социология". Потом провёл несколько месяцев в Непале и Тибете, уединившись в монастыре. Этой традиции он придерживается и по сегодняшний день, но сейчас он просто остаётся в одиночестве около 10 дней.

Миша Коллинз впервые приезжал в Украину в мае прошлого года. Знаменитость побывал в Киеве, посетил Черниговскую область и освобожденный от оккупантов Ирпень.

Коллинз с Зеленским во время своего визита в мае 2023

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