Держали на холоде: в "Аскании-Нова" из-за россиян практически вымер один вид животных

Халатное отношение оккупантов привело к трагедии

В заповеднике "Аскания-Нова" потеряна практически вся коллекция кафрского буйвола. Это происходит по причине халатности оккупационной "власти".

Об этом сказал директор биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктор Шаповал в эфире "Вверх". По его словам, почти все кафрские буйволы погибли из-за переохлаждения.

Этот вид животных является теплолюбивым, однако его в холода удерживали на открытом пространстве. Такое халатное отношение оккупационной администрации заповедника привело к смерти этих животных. Кроме того, погибло значительное количество сайгаков.

"Логика действия оккупационной администрации очень проста: на поверхность выносить то, что предстает в более менее нормальном свете и умалчивать о любых проблемах", — сказал Шаповал.

Он подчеркнул, что необходимо оценивать ситуацию, а также говорить о том, что в "Аскании-Нова" сложная ситуация. Заповедник по сей день существует благодаря тем ресурсам, которые были созданы еще до полномасштабного вторжения.

Справка: Кафрский или Африканский буйвол — это один из крупнейших современных быков. Вес может достигать одной тонны. Это животное является сильным и выносливым.

На фото - кафрские буйволы. Википедия

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