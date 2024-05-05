Вы о них даже не знали: какие ядовитые животные водятся в Украине (видео)

В Украине живет немного ядовитых животных, однако их стоит знать в лицо

Несмотря на то, что в Украине живет очень немного ядовитых животных, однако ежегодно находятся счастливчики, которые с ними встречаются. Поскольку теплый сезон грядет, то есть смысл в очередной раз напомнить, с какими животными надо быть особо осторожными.

Напомнить об этом решила в своем видео автор канала "Janovska | Географічний". По ее словам, в Украине ядовитые животные настолько редкие, что многие люди о некоторых из них даже никогда не слышали.

По ее словам, она не стала включать в свой ролик пчел, ос и шершней, которые могут тоже отправить человека в больницу, но только если нападут всем роем. Вместо этого она сфокусировала свое внимание на тех видах, которые представляют угрозу и в одиночных количествах.

Рыбы

Это может показаться странным, но да, в Украине водятся ядовитые рыбы. Всего их три вида и встречаются они на мелководье в Черном море.

Речь идет о большом морском драконе (Trachinus draco), обыкновенном звездочёте (Uranoscopus scaber) и морском коте (Dasyatis pastinaca). Все три эти вида являются донными рыбами, которые зарываются в песок и в этом состоянии проводят большую часть времени.

Из-за этого заметить их не так уж и просто, что может стать большой проблемой. Дело в том, что у них на спине за головой или на хвосте есть ядовитые шипы, которые могут впиться в ногу.

К слову дракончик является самой опасной рыбой Черного моря, а его яд потенциально может привести к смерти. Звездочеты менее опасны, но тем не менее поход к врачу в случае удара шипом обеспечен.

Морской кот тоже обладает опасным ядом, и в добавку еще может ударить током.

Большой морской дракон

Обыкновенный звездочёт

Морской кот

Пауки

Арахнофобия является одним из самых распространенных человеческих страхов и на то есть веские причины. И хотя пауки точно не хотят нападать на людей, однако дружелюбными их тоже не назовешь.

К счастью в Украине действительно значимых в плане опасности для человека пауков всего три. Это каракурт (Latrodectus tredecimguttatus), южнорусский тарантул (Lycosa singoriensis), желтый паук (Cheiracanthium punctorium).

Наиболее опасными в плане яда безусловно являются каракурты и тарантулы, однако их ареал обитания обычно ограничивается южными степными областями. Впрочем, из-за глобального потепления не исключено, что их можно будет встретить и в более северных частях нашей страны.

Яд желтого паука не сможет убить человека, однако может вызвать весьма неприятные последствия в виде некроза тканей, лихорадки и тошноты.

Каракурт

Южнорусский тарантул

Желтый паук

Также в последнее время в Украине все чаще наблюдается распространение паука под названием аргиопа Брюнниха (Argiope bruennichi). Несмотря на свой яркий внешний вид его яд для человека особой угрозы не представляет. Мало того, его жвала даже не всегда способны прокусить человеческую кожу.

Аргиопа Брюнниха

Другие членистоногие

К потенциально опасным членистоногим (исключая пауков), можно отнести лишь два вида украинских обитателей. Это кольчатая сколопендра (Scolopendra cingulata) и жуки-нарывники (семейство Meloidae).

Укусы украинских сколопендр не настолько опасные, как видов из других частей мира, и убить взрослого человека они не смогут, однако пару дней поболеть все же придется. Куда более опасны они для детей и людей с аллергией или другими проблемами со здоровьем. Ее укус обычно сравнивают с укусом двадцати пчел, что весьма малоприятно.

Что касается нарывников, то они не кусают и в целом далеко не каждый человек догадывается о том, что они ядовиты. Однако в их покровах содержится яд кантаридин, который может попасть в организм, если вы держали его на руках и после этого прикоснулись к слизистой оболочке.

Кольчатая сколопендра

Нарывники очень разнообразны и встречаются в разных вариациях цветов

Еще один внушающий страх представитель многоножек живет иногда даже в квартирах многоэтажек — обычная мухоловка (Scutigera coleoptrata). Однако несмотря на жуткий вид, никакой опасности этот вид для человека не представляет и ядовитым не является. Хотя эти животные могут укусить, если почувствуют себя в опасности.

Обычная мухоловка

Змеи

К счастью, в Украине есть лишь три вида опасных змей, но хотя бы один из них встречается в любой области. Речь идет о трех видах гадюк (род Vipera) — обычная, лесостепная и степная.

И хотя случаи смерти от укуса гадюк случаются редко, однако каждый год из-за них в больницы попадает значительное количество украинцев.

Украинские гадюки

Земноводные

В Украине есть только один вид ядовитых земноводных — пятнистая или огненная саламандра (Salamandra salamandra) однако встретить их можно лишь в самых западных областях нашей страны.

Эти животные выделяют вязкую слизь, которая является весьма токсичной и вызывает паралич, аритмию и судороги. Впрочем, никакого специфического механизма введения этого яда у нее нет и использует она его для самозащиты.

Поэтому если не трогать саламандру, то и отравить она вас не сможет, однако если вы гуляете со своей собакой, то будьте внимательны, поскольку излишнее внимание вашего питомца может стать поводом для выделения яда.

Огненная саламандра

Как сообщалось ранее, в Киеве заметили гнездо змей в центре города. Жители столицы видят пресмыкающихся не только в парках и зеленых зонах, но и в щелях между старыми домами и тротуарами.