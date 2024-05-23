Между домами появилась река: в Киеве - новый масштабный потоп (видео)

Местные жители не были готовы к такому "сюрпризу"

В четверг, 23 мая, в Оболонском районе Киева произошел масштабный потоп — здесь вода практически полностью залила пространство между многоэтажными домами. По предварительным данным, причиной коммунальной аварии стал порыв трубы.

Люди вынуждены искать тропинки или же попросту идти по воде, чтобы пересечь "междомовую реку". Об этом сообщают читатели местного Telegram-канала "Оболонь Жизнь Киев".

Так, на видео, опубликованном в соцсетях, видно масштабный потоп, который произошел на Оболони. Вода полностью залила территорию между домами расположенными на улицах Приозерная, 12-а и Иорданская, 10-а.

Здесь образовалась настоящая река, а вода продолжает активно прибывать.

На место происшествия вызвали столичных коммунальщиков. Им предстоит локализовать порыв и устранить последствия аварии.

Причины и осбтоятельства ЧП устанавливаются.

На Оболони - масштабный потоп

Вода затопила территрию между домами на Приозерной и Иорданской

Напомним, недавно возле станции метро "Лыбедская" в Киеве дважды прорвало трубы. Улицу просто заливало, вода била фонтаном. Чтобы обойти огромную лужу, киевляне поднимались на парапеты зданий или карабкались прямо по воде.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве супружеская пара средь бела дня разворовала клумбу. Увидев, что они попали в поле зрения окружающих пара решила избавиться от "улик" — они выбросили растения в озеро.