Куда пойти на выходных в Киеве: подборка интересных мероприятий

Вас ждет насыщенный и яркий уик-энд

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить мероприятия, которые пройдут в эти выходные в столице.

Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, импровизационные шоу и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо провести время с самыми родными людьми.

Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов предстоящего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-нибудь интересное и увлекательное.

Куда пойти в Киеве в субботу, 25 мая

Музыкально-культурный фестиваль V`YAVA

Когда: 25-26 мая, начало в 14:00

Где: Арт-завод Платформа, метро "Лесная"

Адрес: ул Якова Гнездовского 1-я (Магнитогорская, 1-а)

Стоимость: от 900 гривен

Музыкально-культурный фестиваль V`YAVA

На территории известного столичного креативного пространства Арт-завод "Платформа" соберутся художники и артисты, готовые представить свои невероятные шоу-программы. Событие замиксует на одной площадке современность и аутентичность, музыку и арт, танец и спорт.

Команда фестиваля ставит перед собой важнейшую цель — собрать 3 миллиона гривен на нужды 3-й отдельной штурмовой бригады, а также на направление "Медицинской помощи" через UNITED24.

На V`YAVA выступят: ONUKA, Go_A, СКАЙ, Саша Чемеров, О. TORVALD, ZIFERBLAT, CHEEV, Phill It, KRUT, Пирог и Батыг, Стас Королев & Vesnavoseny, ТОНКА, MAYOROVA, TEMBER BLANCHE, DIMA PROKOPOV Kurs Процесс, NAZVA, KHAYAT, Renie Cares, ГОНЯ, Sheetel, Feels, Gorim! MC Рэп, Budchuk & Friends, KARTA SVITU и другие талантливые артисты.

Организаторы подготовили для гостей мероприятия насыщенную культурную программу. Вас ждет аллея аутентичных мастерк-лассов, танцевальный фестиваль DANCE UNITY FEST, ярмарка современных и традиционных изделий, креативное пространство для детей, фудкорты и многое другое.

Субботний стендап

Когда: 25 мая, начало в 19:00

Где: Бочка Pub

Адрес: ул. Крещатик, 19-а

Стоимость: 250 гривен

Субботний стендап

Комики, уже имеющие опыт выступлений, подарят вам максимум классного настроения. Формат вечера предполагает пребывание выступающего на сцене дольше обычного, что позволяет не пытаться сократить выступление, а максимально развернуто донести до зрителя свой наработанный и проверенный материал.

Лайн-ап: Андрей Пилат, Женя Королько, Дэн Че и Макс Давыденко.

Возраст гостей: 18+.

THE BEST OF BOY`S BANDS SHOW BY REAL-BAND

Когда: 25 мая, начало в 19:00

Где: This is Пивбар

Адрес: ул. Тростянецкая, 4/2

Стоимость: 200 гривен

THE BEST OF BOY`S BANDS SHOW BY REAL-BAND

Вас ждет Tribute Show от Реал-Бэнда. Это авторские аранжировки песен во главе с харизматичной подачей вокалиста. Вас ждет настоящий шоу-концерт бой-идолов сцены от 90-х до сегодняшнего дня, во время которого невозможно усидеть на месте.

Именно поэтому после трибьюта вас ждет диско-пати и невероятные PJ show.

Пластический перформанс "2-1=4.5.0"

Когда: 25 мая, начало в 19:00

Где: Театр Драматургов

Адрес: ул. Петра Сагайдачного, 25-г

Стоимость: 300 гривен

Пластический перформанс "2-1=4.5.0"

Перфоменс "2-1=4.5.0" полон кибер-панк атмосферой вокзала. Он — о технических инновациях рядом с нелепой бюрократией и о современной Украине глазами выгоревшей матери.

Пластический перформанс с элементами вербатима, в котором Кристина Шишкарева и Александра Чернявская раскрывают боль и переживания во время полномасштабного вторжения.

Это история о матери и дочери, а точнее о сосуществовании в атмосфере вокзалов, с потребностью сделать паспорт, выпить чаю и желанием убежать от этого всего в другую реальность.

Концерт "LAMA"

Когда: 25 мая, начало в 19:00

Где: Docker Pub/Докер-Паб

Адрес: ул. Богатырская, 25

Стоимость: от 575 гривен

Концерт "LAMA"

Певица Lama – один из самых узнаваемых голосов Украины. Автор и композитор, продюсер и вокальный тренер. Обладательница престижных премий и наград, среди которых MTV Europe Music Awards и Женщина Третьего Тысячелетия.

Автор-исполнительница хитов "Мне так надо", "Самолет", "Мое Сердце", "Знаешь как болит", "Ангел", "Мой милый", "Привет, привет" и других.

Сочетание музыкального стиля, которого Lama придерживается уже много лет, с уникальным тембром делает артистку и ее музыку вне времени.

Спектакль "Легенды Киева"

Когда: 25 мая, начало в 18:00

Где: Театр драмы и комедии "На левом берегу"

Адрес: пр. Броварской, 25 (г. Левобережная)

Стоимость: от 250 гривен

Спектакль "Легенды Киева"

Слово "легенда" происходит от латинского legenda и означает то, что нужно читать. Спектакль для семейного просмотра "Легенды Киева" от Театра на Левом Берегу – это то, что нужно увидеть и почувствовать!

Наполненная любовью к родному городу, историческими фактами и фантастическими выдумками – история, которая объединяет новыми связями знакомые места и имена. Спектакль, который оживит исторические фигуры и устроит увлекательную экскурсию через времена.

Олег Скрипка 60. Большой Юбилейный Концерт с НАОНИ

Когда: 25 мая, начало в 19:00

Где: Stereo Plaza/Стерео Плаза

Адрес: проспект Лобановского, 119

Стоимость: от 900 гривен

Олег Скрипка 60. Большой Юбилейный Концерт по НАОНИ

Легендарный вокалист "ВВ" отмечает юбилей. Вместе с ним на одной сцене выступит НАОНИ. Коллектив уже не первый раз сотрудничает с Олегом Скрипкой, поэтому у них есть и химия, и взаимопонимание.

Вас ждет множество известных песен в особой аранжировке.

СТЕНДАП в Дороти Паб

Когда: 25 мая, начало в 18:00

Где: Dorothy pub

Адрес: ул. Саксаганского, 16/43

Стоимость: 300 гривен

СТЕНДАП в Дороти Паб

В этот вечер на сцене: Сергей Степанисько, Дмитрий Тютюн, Денис Воробей и Арсен Пучков.

Важно: 20% прибыли на нужды ВСУ.

Продолжительность программы – 60-90 минут. Шоу-программа представлена на украинском языке.

Рекомендуется лицам старше 18 лет.

Комедия об аде "Ток-шоу"

Когда: 25 мая, начало в 17:00

Где: НЦТМ им. Леся Курбаса

Адрес: ул. Владимирская, 23-в

Стоимость: 350 гривен

Комедия об аде "Ток-шоу"

Как-то два ученых решили проверить, сможет ли перспектива пожизненного наказания сделать людей лучше. В результате этого эксперимента появилось целое адское телевидение! И все было бы хорошо, если бы один телеведущий не решил подсидеть босса и занять его место.

Произошедшее с ним и его шоу внесло существенные изменения не только в ход эксперимента ученых, но и в представление людей о грехах и добродетелях.

Если вы посетите представление,то у вас будет возможность поучаствовать в лотерее. И в случае успеха вы станете судьей "Ток-шоу".

Предостерегаем! Этот спектакль может затронуть чувство религиозных людей!

Imagine Dragons Tribute

Когда: 25 мая, начало в 18:00

Где: Barbeer

Адрес: ул. Максимовича 4

Стоимость: от 200 гривен

Imagine Dragons Tribute

Barbeer Music Pub приглашает всех желающих на трибьют-концерт культовой американской поп-рок группы Imagine Dragons.

"Believer", "Natural", "Bad Liar", "Thunder" и многие другие песни звезд в живом исполнении от группы "Jack London".

Сразу после концерта в этом же зале продолжаем танцевать под лучшие хиты до 23:00.

Вечер классики при свечах

Когда: 25 мая, начало в 17:00

Где: Freedom Hall/Фридом Холл

Адрес: ул. Кирилловская, 134

Стоимость: от 200 гривен

Вечер классики при свечах

Легендарные и любимые музыкальные шедевры композиторов Моцарта, Баха, Штрауса, Альбинони, Гарделя, Бизе, Вивальди, Мориконе, Рота, П’ яццолы прозвучат в этот вечер в исполнении камерного ансамбля "CAPRICE-classic" Национальной филармонии Украины.

Классическая музыка и пламя свечей помогут вам погрузиться в атмосферу спокойствия и комфорта, где вы забудете все переживания и тревоги.

Музыкальные произведения будут переносить вас в самые теплые воспоминания о первой любви, детстве и самых ярких моментах жизни…

Сергей Жадан

Когда: 25 мая, начало в 18:00

Где: Киевский Дворец Спорта

Адрес: пл. Спортивная, 1

Стоимость: от 240 гривен

Сергей Жадан

Сергей Жадан, признанный мастер слова и бард украинской современной поэзии, объявляет свой грандиозный поэтический вечер "Все стихи". Это не только презентация его полного собрания стихов на 1400 страниц, которое выйдет в январе, но и исключительное событие, объединяющее нас в магическом мире слова и поэзии.

Не пропустите неповторимый вечер, который объединит нас в ощущении гармонии и поэтической красоты. Это мероприятие — шанс сделать свой вклад в благотворительность и поддержать наших защитников. Вся прибыль от билетов будет передана на нужды тех, кто стоит на защите нашей страны.

Приходите и присоединяйтесь к вечеру, где поэзия становится силой единения и поддержки. "Все стихи" будет незабываемым шагом в мир поэтической магии, и у вас есть шанс стать его частью.

Дневной спектакль "Медовый месяц"

Когда: 25 мая, начало в 15:00

Где: Caribbean club

Адрес: ул. С. Петлюры, 4

Стоимость: от 350 гривен

Дневной спектакль "Медовый месяц"

Спектакль по одноименной пьесе Габриэлла Барилли. Очень женский спектакль, но, конечно же, о мужчинах.

Три молодых женщины собираются в канун праздника, чтобы обсудить дела сердечные и приходят к весьма неожиданным и закономерным выводам….

О мужчинах, о сексе, о взаимопонимании, о деньгах, о коньяке и еще о многих интересных вещах…

Куда пойти в Киеве в воскресенье, 26 мая

Гала-концерт ансамбля "Калина"

Когда: 26 мая, начало в 19:00

Где: Киевская опера (Театр оперы и балета для детей и юношества)

Адрес: ул. Межигорская, 2

Стоимость: от 250 гривен

Увлекательные премьеры и лучшие номера этого сезона от блестящих артистов балета, хора и оркестра Украинского академического фольклорно-этнографического ансамбля "Калина".

Мы умеем презентовать украинское народное искусство современно и высокопрофессионально. Гала-концерт "Калины" — это возможность получить незабываемые впечатления и гордиться тем, что ты украинец.

Черный квадрат. Kvadrat-шоу

Когда: 26 мая, начало в 18:30

Где: Ресторан SHEF

Адрес: ул. Самойла Кошки, 6, г. Ипподром

Стоимость: от 200 гривен

Черный квадрат. Kvadrat-шоу

Это – увлекательное театральное шоу в сверхпопулярном жанре Комедийной импровизации! Сочетание традиционного театра, легендарных бродвейских импровизационных шоу и интерактивного общения со зрителем. Именно вы – зрители – будете главными драматургами и режиссерами шоу. Вы будете решать, в каких ролях и где окажутся актеры в следующее мгновение.

Шоу без табу, юмор без ограничений! 100% неожиданности и эксклюзивности, потому что импровизация не повторяется никогда! Полтора часа смеха и чувство тотальной неожиданности гарантировано.

Подпольный стендап на крыше K.point

Когда: 26 мая, начало в 18:30

Где: K.Point

Адрес: ул. Глубочицкая, 72

Стоимость: от 300 гривен

Подпольный стендап на крыше K.point

Организаторы рады пригласить вас на одну из самых очаровательных крыш Киева, расположенную в самом сердце Подола. Здесь вы насладитесь красивым закатом и насмеетесь от души.

Важно: 20% от собранных средств уходят на нужды ВСУ.

В этот вечер на сцене: Настя Вызыва, Александр Жипецкий, Джейхун Сафаров, Александр Качура и Игорь Неровный.

Вечеринка в клубе BRUKXT

Когда: 26 мая, начало в 14:00

Где: BRUKXT

Адрес: ул.Кудрявская, 16-а

Стоимость: от 200 гривен

Вечеринка в клубе BRUKXT

На День Киева международный коллектив Bass Resistance готовит ивент (прибыль с которого идет на поддержку ВСУ), завершающий свой европейский фандрейзинг-тур, который состоялся под эгидой цели сбора средств на эвакуационные багги для фронта и ради привлечения локальных креативных сообществ к поддержке Украины.

Лайн-ап финальной бейс-вечеринки состоит из выступлений резиденток, близких зарубежных друзей формации, двигающихся к нам прямо из Британии и Швейцарии, а также представителей и создателей локальной бейс-сцены.

Мюзикл "Дориан Грей"

Когда: 26 мая, начало в 17:00

Где: Киевский национальный академический академический театр оперетты

Адрес: ул. Б. Васильковская, 53/3

Стоимость: от 100 гривен

Мюзикл "Дориан Грей"

"Портрет Дориана Грея" (The Picture of Dorian Gray) – единственный роман писателя Оскара Уайльда. Произведение принесло автору сногсшибательный успех и скандальную славу. Сюжет построен вокруг вечно молодого и очень привлекательного аристократа Англии конца XIX в. Дориана Грея, обменявшего свою душу на дар вечной молодости.

Проблемы, затронутые Оскаром Уайльдом в романе, привлекают внимание, побуждают к дальнейшим размышлениям. Подтверждение этому многочисленны экранизации произведения. Первая появилась почти одновременно с появлением кинематографа – в 1910 году. Также роман неоднократно инсценировали на театральных подмостках разных стран мира, по его мотивам созданы мюзиклы. Однако история не надоедает зрителю и становится все более актуальной в современном обществе.

Музыкально-поэтический вечер

Когда: 26 мая, начало в 17:00

Где: Театр "Белая Ворона"

Адрес: ул. Казимира Малевича, 86-л, подъезд 2

Стоимость: от 150 гривен

Музыкально-поэтический вечер

Если ты любишь ламповую атмосферу песен под гитару и невероятных авторских стихов, то той точно понравится этот вечер.

Можно слушать, можно участвовать, можно прийти с музыкальными инструментами или тетрадью стихов или рассказов, можно принести свой стендап, можно сориентироваться уже на месте.

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