Графики отключений: в ДТЭК рассказали, будут ли выключать свет в Киеве

Киевлян призывают экономно использовать электричество

Во вторник, 28 мая, в Киеве не предусмотрено применение почасовых графиков отключения. То есть свет будет до конца суток.

Об этом сообщает компания ДТЭК. Отмечается, что ситуация в энергосистеме крайне изменчива.

"Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области: по информации Укрэнерго, ограничений света не будет", — говорится в сообщении.

Компания призывает использовать электричество экономно. Для этого включайте энергоемкие приборы не в пиковые часы с 17:00 до 00:00, а днем.

Напомним, в Украине снова начали применять веерные отключения электроэнергии. Это вызвало много вопросов у населения, ведь раньше подобные меры не зависели от погодных условий.

"Укрэнерго" ответило: "До начала российских прицельных атак по энергосистеме украинские электростанции имели вдвое больше мощностей производить электроэнергию. Если где-то росло потребление – диспетчер просто давал команду включить в работу дополнительный энергоблок на теплоэлектростанции".

Однако с 22 марта по 8 мая Россия нанесла массированные ракетно-дроновые удары, повредив или уничтожив почти все крупные ТЭС. Это лишило Украину возможности быстро балансировать энергосистему с помощью тепловых блоков.

Гидроэлектростанции тоже пострадали от российских атак. Оставшиеся работают на грани возможностей, благодаря весеннему паводку. Водополье уже идет на убыль и вскоре закончится.

"Также сейчас началась ремонтная кампания на атомных электростанциях, чтобы подготовить их к зиме. А импорта электроэнергии тоже недостаточно", — отмечает "Укрэнерго".

Итак, впервые в истории украинской энергосистемы диспетчерам приходится значительно полагаться на работу солнечных электростанций.

Ранее "Телеграф" писал, что до Киева приходятся меньшие лимиты, чем в другие города. Эксперт считает, что при определении лимитов должно учитываться наличие критической инфраструктуры в регионе.