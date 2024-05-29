Свет будет всего по 4 часа? Украинцам объяснили, когда и почему стоит готовиться к более жестким графикам

К тому же сложно прогнозировать, куда еще будут бить россияне

Украинцам стоит готовиться к тому, что отключений света в конце года станет больше, ведь восстановить большие генерирующие мощности вряд ли получится. Этой зимой, которая прошла, было легче, ведь было больше уцелевших энергообъектов и резервных схем переподключения и погода была теплой.

А вот грядущей осенью на такое надеяться не стоит. О реальном состоянии украинской энергетики и настоящем положении дел в ядерной энергетике ЕС "Телеграф" поговорил в своей второй части большого интервью с независимым экспертом по ядерной энергетике Ольгой Кошарной.

Первоочередно эксперт подчеркнула, что сложно прогнозировать, куда еще будут бить россияне и какой успех будут иметь. Также Ольга Кошарная объяснила, что восстановить большие ТЭС или ДнепроГЭС однозначно не успеют, а вот что-нибудь поменьше – возможно.

"Зимой 2023/24 мы уже выходили с дефицитом установленных мощностей после восстановления того, что можно было восстановить. По данным "Укрэнерго", если бы три дня подряд стоял мороз -10, нам не хватило бы даже импорта. А так мы благодаря теплой погоде, проползли", — отметила эксперт.

Но, по ее словам, сейчас ситуация более сложная, поэтому следует готовиться к более жестким графикам отключений.

"Сейчас у нас ситуация хуже… Гораздо хуже. Разбиты объекты энергетической инфраструктуры, исчерпаны резервные схемы переподключения у операторов системы распределения. При пессимистическом варианте развития событий, осенью будут более жесткие графики отключений. Нужно быть готовыми к тому, что за сутки суммарно может быть всего 4 часа со светом", — добавила Ольга Кошарная.

Ранее "Телеграф" писал, что графики отключения света для населения на среду, 29 мая 2024 года, не введены. Электроэнергия будет у бытовых потребителей круглосуточно.