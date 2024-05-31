Горели машины и СТО: стали известны последствия утренней атаки на Киев (фото)

К счастью, никто из людей не пострадал

Утром в пятницу, 31 мая, в Голосеевском районе Киева, в результате вражеской ракетной атаки, возник масштабный пожар на территории СТО. Как оказалось, РФ ударила по столице крылатой ракетой, которую удалось сбить силам ПВО.

Обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Так, во время воздушной тревоги в столице прогремел мощный взрыв. Как оказалось, противовоздушная оборона успешно отработала по крылатой ракете, которую выпустили по Киеву российские террористы.

В результате падения обломков ракеты в Голосеевском районе Киева на территории СТО начался масштабный пожар. На ликвидацию возгорания оперативно прибыли столичные спасатели.

В результате атаки оказалось повреждено помещение СТО, автомойка, шесть легковых авто и складское помещение. Площадь возгорания составила около 120 метров квадратных. Пожар удалось оперативно локализировать и ликвидировать.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, утром 8 мая российские террористы устроили очередную ракетную атаку на Украину. Под ударами оказались Львовщина, Запорожье, Ивано-Франковская область и Киев с Киевской областью. Взрывы слышали в Запорожье, Львове, Стрые, Киеве и ряде других городов. Террористы атаковали крылатыми ракетами Х-101 и баллистикой из временно оккупированного Крыма.

В Киеве утром 8 мая раздались взрывы. Российские террористы атаковали столицу крылатыми ракетами Х-101, запущенными с бомбардировщиков Ту-95МС. Тогда по российским ракетам отработала противовоздушная оборона.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Кличко рассказал о возможном наступлении врага на Киев. По его словам, город готовится и активно финансирует соседние области по вопросам строительства защитных фортификационных сооружений.