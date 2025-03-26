Цены на паркоместа постоянно растут: в каких городах самые дорогие

Паркоместа дорожают, а спрос растет! Обзор цен в Киеве, Одессе, Львове и других городах.

За год стоимость паркомест в Украине выросла почти на 9%, а спрос на них увеличился на 18%. В то же время, количество предложений на рынке сократилось на 4,6%.

Как сообщает Экономическая правда, на февраль 2025 года средняя цена паркоместа в Украине превышает 708 тыс. грн, что на 8,7% больше, чем в 2024 году. Наибольший интерес к покупке паркомест наблюдается в Киеве. Средняя цена паркоместа в столице снизилась на 1,8%, достигнув 879 тыс. грн.

В целом цены на паркинг в больших городах в основном растут. Наибольший прирост стоимости зафиксирован в следующих городах:

Одесса – +14,7% (с 543 тыс. грн. до 623 тыс. грн.);

– +14,7% (с 543 тыс. грн. до 623 тыс. грн.); Львов – +10% (с 567 тыс. грн. до 624 тыс. грн.);

– +10% (с 567 тыс. грн. до 624 тыс. грн.); Днепр – +8% (с 748 тыс. грн. до 808 тыс. грн.).

Что происходит с ценами на места на открытых парковках?

В отличие от закрытых паркингов, покупка мест на открытых площадках стала менее популярной. Спрос на них снизился на 27,6%, а средняя цена упала на 3%, составив 40 тыс. грн. Также уменьшилось и предложение – на 11,6%.

В некоторых городах произошло резкое снижение стоимости таких мест:

Днепр – -88,2% (со 169 тыс. грн до 20 тыс. грн);

– -88,2% (со 169 тыс. грн до 20 тыс. грн); Киев – -38,2% (с 97 тыс. грн. до 60 тыс. грн.);

– -38,2% (с 97 тыс. грн. до 60 тыс. грн.); Одесса – -9,8% (с 39 тыс. до 35 тыс. грн).

Наивысшая средняя стоимость места на парковке зафиксирована во Львове – 564 тыс. грн, что на 13% больше, чем в 2024 году.

Спрос на покупку паркомест на открытых стоянках существенно сократился в таких городах:

Суммы – -88%;

Одесса – -57%;

Киев – -31,6%;

Львов – -20,9%.

В 2025 году наблюдается тенденция роста цен и спроса на паркоместа в закрытых паркингах. Спрос на места на открытых площадках существенно упал, что повлекло за собой снижение их стоимости в ряде городов.

Эксперты прогнозируют, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем, поскольку автовладельцы все больше предпочитают защищенные и удобные паркинги.

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