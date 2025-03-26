У границы с Беларусью могли погибнуть 4 американских военных: что известно о трагедии

В СМИ сообщили, что за инцидентом могут стоять российские и белорусские спецслужбы

Четверо американских военных, пропавших во время учений в Литве, предположительно погибли. Их техника была найдена в болоте.

Об этом сообщают TV3 и Lrytas. Это произошло на полигоне Пабраде, об инциденте стало известно 26 марта.

Следует отметить, что официальные источники не подтверждали гибель бойцов в Литве.

По данным агентства BNS, в среде литовских военных сообщили, что во время учебы на литовском полигоне 25 марта вечером исчезли четверо американских военных и 1 гусеничная машина. Как написали в BNS, за гибелью 4 военных могут стоять российские и белорусские спецслужбы.

Населенный пункт, вблизи которого, вероятно, проходили тренировки военных, расположен рядом с границей Беларуси.

В настоящее время проводится поисково-спасательная операция. Журналисты отметили, что для поисков 25 марта, во вторник, привлекли как литовских, так и иностранных военнослужащих, а также вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны госграницы Литвы.

26 марта, по информации СМИ, было установлено возможное место происшествия и поисковые работы под руководством Вооруженных сил Литвы продолжались с участием дополнительных сил Департамента противопожарной охраны и защиты и других органов. Командование Армии США в Европе и Африке также подтвердило информацию о поисках.

Согласно сообщениям, пропавшие военные входили в Первую бригаду 3-й пехотной дивизии и проводили плановые тактические тренировки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в правительстве Литвы сделали громкие заявления, в частности, о готовности отправить своих военных в Украину. В марте 2025 года литовские чиновники рассказали, что страна готовится к возможному наступлению России.