Российское судно загорелось возле берегов Южной Кореи: что известно о пострадавших

Шесть моряков пострадали

Возле берегов Южной Кореи загорелось российской рефрижераторное судно Crystal Asia. По предварительной информации, происшествие произошло из-за повреждения турбины в машинном отделении.

Информацию об этом сообщило местное издание segye.com. Отмечается, что авария произошла неподалеку порта Камчхон в городе Пусан.

На борту находилось 23 члена экипажа, из которых 22 — граждане России. Шестеро моряков получили ранения, двух из них доставили в больницу в тяжелом состоянии с серьезными ожогами. По некоторым данным авария сопровождалась взрывом.

"Мы получили сообщение от должностного лица на судне о том, что "дым был вызван отказом двигателя". Мы планируем расследовать точную причину аварии и масштаб ущерба на основе подтверждения факта наличия следов взрыва внутри судна", — сообщил корейским СМИ представитель береговой охраны.

Информацию позже подтвердило генконсульство России в Пусане, которое сообщило, что все пострадавшие являются россиянами.

Как сообщалось ранее, 10 марта у побережья Британии произошла авария с участием двух суден: американского танкера Stena Imaculate и португальского контейнеровоза Solong. Оба корабля после столкновения загорелись, в море попало большое количество горючего.