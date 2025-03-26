Перевозил VIP-гостей? Над Ужгородом радары "засекли" загадочный частный самолет

Это не первый раз, когда самолеты замечают над Украиной.

В небе над Ужгородом якобы зафиксировали частный самолет. Речь идет про борт Cessna Citation XLS+ с бортовым номером S5-BBC, выполнявшим рейс из Сучавы (Румыния) в Берлин (Германия).

По данным Flightradar24, самолет вылетел из румынской Сучавы в 17:06 по киевскому времени и должен был прибыть в Берлин в 17:58. В этот промежуток сервис показал его траекторию, якобы пересекавшую воздушное пространство Украины над Ужгородом.

Впрочем, подобная информация не всегда означает фактическое нарушение воздушного пространства. Появление самолета на карте Flightradar24 над Украиной может быть связано с техническим сбоем или искажением GPS-сигнала. Такое случалось — например, с пассажирскими рейсами, которые "залетали" на радары над Харьковом или Черновцами, несмотря на официально закрытое воздушное пространство Украины.

Вероятными причинами появления самолета на карте могут быть: неправильная обработка данных сервисом, помехи в работе GPS, сбои в наземных станциях или эффекты радиоэлектронной борьбы.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России воздушное пространство над Украиной остается официально закрытым для гражданской авиации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что над Львовом радары "засекли" два пассажирских самолета. Один борт направлялся из Хельсинки в Доху, другой — из Стамбула в Вильнюс.