Это может занять десятилетие

Окончание войны в Украине не повлияет на возобновление отношений с Россией. Угроза со стороны этой страны сохранится.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в среду, 26 марта. По его словам, чтобы восстановить отношения, понадобится десятилетия.

"Этого не произойдет. Это займет десятилетие, потому что существует полное отсутствие доверия. Угроза все еще существует… даже если война закончится, российская угроза все еще существует", — сказал Рютте журналистам в Варшаве.

Добавим, что Европейские страны пересматривают свои подходы к поддержке Украины, меняя акцент из возможной отправки войск на альтернативные варианты помощи. Такое решение предопределено политическими и логистическими вызовами, а также реакцией России и США на подобные инициативы.

Ранее "Телеграф" писал, что после переговоров делегации США сначала с россиянами, а затем с украинцами стороны достигли предварительного соглашения о прекращении обстрелов энергетических объектов. Однако на данном этапе перспективы заключения долгосрочного соглашения кажутся маловероятными, поскольку у них существуют серьезные отличия в видении того, как должна завершиться война.