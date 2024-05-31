В Киеве пожар в одном из крупнейших ТЦ: что случилось, фото и видео

Торговый центр занимает третье место в списке самых крупных столичных ТЦ

В Святошинском районе Киеве пожар в ТРЦ Lavina Mall. Всех посетителей эвакуируют, на место прибыли спасатели.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах. По предварительной информации, загорелся электрический щиток.

О пожаре стало известно около 22:00 в пятницу, 31 мая. Информации о пострадавших нет. Внутри торгового центра есть легкое задымление, которое видно даже с улицы. Сейчас возгорание ликвидируют пожарные.

ТРЦ "Лавина" — это большой торговый центр в Святошинском районе, в котором есть свыше 400 магазинов, кинотеатр, крытый семейный парко развлечений больше 50 кафе и ресторанов. Он был открыт в 2016 году, а его площадь составляет 127 000 метров квадратных. В Lavina часто проходят тематические события, мастер-классы и концерты. Среди развлечений есть самый большой в Украине кинотеатр Multiplex с 13 залами, стильным дизайном и технологией IMAX Лазер. А также семейный парк развлечений Galaxy и самый большой Динопарк в Украине. "Лавина" входит в тройку самых больших ТЦ Киева.

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