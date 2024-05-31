У Києві пожежа в одному з найбільших ТЦ: що сталося, фото та відео

Торговий центр займає третє місце у списку найбільших столичних ТЦ

У Святошинському районі Києві пожежа у ТРЦ Lavina Mall. Усіх відвідувачів евакуювали, на місце прибули рятувальники.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах. За попередньою інформацією, спалахнув електричний щиток.

Про пожежу стало відомо близько 22:00 у п’ятницю, 31 травня. Інформації щодо постраждалих немає. Усередині торгового центру є легке задимлення, яке видно навіть із вулиці. Наразі загоряння ліквідують пожежники.

ТРЦ "Лавіна" — це великий торговий центр у Святошинському районі, в якому є понад 400 магазинів, кінотеатр, критий сімейний парк розваг понад 50 кафе та ресторанів. Він був відкритий у 2016 році, а його площа складає 127 000 квадратних метрів. У Lavina часто відбуваються тематичні події, майстер-класи та концерти. Серед розваг є найбільший в Україні кінотеатр Multiplex із 13 залами, стильним дизайном та технологією IMAX Лазер. А також сімейний парк розваг Galaxy та найбільший Динопарк в Україні. "Лавіна" входить до трійки найбільших ТЦ Києва.

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