В Києві після зливи помітили рідкісне оптичне явище: чому і коли воно з'являється (відео)

Неймовірна краса, від якої захоплює дух

У неділю, 2 червня, у Києві пройшла сильна злива з градом, а після ― з’явилась подвійна веселка. Це оптичне явище є дуже гарним, але рідкісним.

Його видно на ексклюзивному відео "Телеграфа". Містяни можуть побачити, що над однією веселкою розташована друга, проте з іншим порядком кольорів.

Що таке подвійна веселка і чому вона з’являється

Веселка ― це оптичне явище, при якому внаслідок заломлення відбувається розкладання білого кольору на кольори. Сонячний промінь падає на краплинку води, яка зависає у повітрі після дощу. Відбувається заломлення. Промінь відбивається від внутрішньої поверхні краплинки. Потім він ще раз заломлюється та виходить.

Цікаво, що зазвичай спостерігачі бачать веселку як дугу. Але якщо піднятись у гори чи подивитись з повітря, то можна побачити різноколірне коло. У цьому випадку веселка буде кільцевою.

Ось так виглядає веселка з висоти

Подвійна виникає, якщо промені двічі відбиваються від внутрішньої поверхні краплі. Тоді над першою веселкою утворюється друга, ще більша. Але є ще одна важлива відмінність ― зворотний порядок кольорів.

Помилуватись таким явищем можна дуже рідко

Подвійна веселка ― рідкісне оптичне явище. Для утворення другої дуги потрібне подвійне відбиття променя, що можливе лише під певним кутом від веселки до Сонця. Йдеться приблизно про 42 градуси для зовнішньої, та 51 ― для внутрішньої. До того ж у повітрі повинно зависнути достатня кількість краплинок. Якщо ці умови будуть виконані, то з’явиться подвійна веселка.

Відео з подвійною веселкою

Зазначимо, що 2 червня у Києві була сильна злива з вітром та градом. Синоптики попередили про небезпечні погодні явища та оголосили жовтий (перший) рівень небезпечності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через зливу затопило вулицю, яка перетинає одразу три райони Києва. Через це ускладнено рух в обох напрямках.