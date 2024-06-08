В Киевской области на ходу загорелся автобус с пассажирами (фотофакт)

На месте работали все экстренные службы

В субботу, 8 июня, в Вышгороде Киевской области прямо на ходу загорелся рейсовый автобус. В этот момент в салоне транспортного средства находилось около 40 пассажиров.

К счастью, обошлось без пострадавших — все люди смогли самостоятельно выбраться на свежий воздух. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевщины.

Известно, в Вышгороде на улице Набережной во время движения внезапно загорелся рейсовый автобус. Предварительно установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке. На месте происшествия работали бойцы ГСЧС и правоохранители.

К счастью, никто не пострадал

Стоит отметить, что в момент возникновения пожара в салоне автобуса находилось около 40 пассажиров. К счастью, обошлось без пострадавших, так как люди не начали паниковать и самостоятельно вышли на свежий воздух.

Пожар оперативно ликвидировали. Причины и обстоятельства ЧП предстоит установить специалистам, которые уже начали проводить расследовать.

В связи со сложившейся ситуацией правоохранители обратились ко всем украинцам и напомнили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо сохранять спокойствие и ожидать прибытия служб спасения.

При возникновении пожара или других чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 101. При травме людей немедленно набирайте 103.

Инцидент произошел в Вышгороде

Напомним, что под Киевом в квартире многоэтажки взорвался литиевый аккумулятор. В результате произошедшего пострадал один человек — мужчина получил ожоги и сейчас он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошел масштабный пожар. В результате происшествия пострадали двое малолетних детей, которые были экстренно госпитализированы.