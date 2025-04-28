Украина потеряла истребитель Су-27: что это за самолет и зачем он нужен (фото)

Летчика доставили в медицинское учреждение для проведения диагностики

Су-27 разбился во время отражения вражеской атаки 28 апреля. К счастью, пилот успешно катапультировался, его здоровью ничего не угрожает.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Украины. Все причины инцидента устанавливаются специальной комиссией, которая уже начала работу.

Поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления и летчик был доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное.

Су-27 — что известно об истребителе

Су-27 – советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Всего Су-27 имеет более 25 модификаций, созданных как во времена СССР, так и после его распада. Истребитель предназначен для завоевания преимуществ в воздухе, а также применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и является носителем тактических ядерных боеприпасов.

Самолет обладает мощным вооружением, высокой маневренностью и значительной дальностью полета, что делает его эффективным для выполнения различных задач воздушной обороны. Однако содержание этих самолетов в боеспособном состоянии становится все сложнее из-за возраста машин, ограниченного количества запчастей и высокой стоимости обслуживания.

По состоянию на середину 2016 г. Воздушные силы имели 57 таких самолетов, из них более 30 находились в боеспособном состоянии. Семь истребителей за годы независимости были проданы за границу: два в Эритрею, три в Эфиопию и два (Су-27УБ) в 2008 г. в США (частные компании).

Самолеты продемонстрировали свое присутствие в небе Донбасса и других районах, в частности около северного участка украинско-российской границы. Летом 2014 г. Су-27, в отличие от МиГ-29, почти не применялись для ударов по наземным целям – зафиксирован только один случай (20 июля под Суходольским Луганской обл.). Потерь среди этого типа самолетов тоже не было.

В 2015 году завод "МиГремонт" передал Воздушным силам Украины два первых модернизированных Су-27 – одноместный Су-27П1М и двухместный Су-27УБ1М. Украинская программа модернизации подразумевает замену ряда блоков РЛС Н001 и обновление аппаратуры навигации и связи. Благодаря этому существенно расширяется возможность самолета в воздушном бою, однако в режиме "воздух-поверхность" они остаются достаточно скромными.

По состоянию на 30 марта 2025 г. на основе открытых источников известно о безвозвратной потере 16 украинских Су-27. РФ, по данным Oryx Blog, потеряла 2 Су-27 (также 1 был поврежден).

Характеристики Су-27. Фото — инфографика "Телеграфа"

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