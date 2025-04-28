Сирень по цене золота? В Киеве букеты с улиц продают за тысячи гривен

Самая большая композиция состоит из 51 веточки весенних цветов

С наступлением весны Киев утопает в ароматах сирени, а флористы активно предлагают сезонные букеты. Однако стоимость композиций из сирени, которая растет в каждом дворе, иногда достигает заоблачных цен — за отдельные букеты просят до 15 000 грн.

Несмотря на высокую стоимость, спрос на душистые цветы остается стабильным. "Телеграф" рассмотрел цены на разных сайтах доставок цветов.

В столице на Осокорках предлагают небольшие букеты сирени от 1600 грн. А большие композиции – от 6 200 грн до 8 500 грн за роскошные варианты.

Более бюджетные варианты предлагает интернет-магазин цветов с доставкой в Киеве. Приобрести букет из сирени можно и за 1200–1300 грн.

Микс цветов в люксовых магазинах стоит от 1790 до 4930 грн. Если вы хотите букет пионов с сиренью, то придется отдать от 2 950 до 10 750 грн.

Букет из белых сирени — от 2 800 грн. Самая дорогая композиция выходит из 51 веточки, такая красота стоит 15 400 грн.

В общей сложности средняя стоимость небольшого букета стартует от 900–1 200 грн. А масштабные авторские композиции продают от 8000 грн.

Почему так дорого? Флористы объясняют высокие цены сезонностью сирени, сложностью транспортировки и ограниченным периодом цветения. Особую стоимость формируют также большие объемы цветов в премиальных букетах и добавление дорогих сортов роз, пионов или ранункулюсов.

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