Помогала раненым на Майдане, была в плену и с первого дня вторжения пошла в ВСУ: в Киеве простились с Шурой "Ялтой" Рязанцевой (фоторепортаж)

Шура мечтала вернуться в Крым на БТР

В пятницу, 14 июня, в Киеве простились с украинской военнослужащей Шурой Рязанцевой с позывным "Ялта". Девушка была участницей Революции достоинства на Майдане в 2013 году, а спустя год попала в российский плен.

Военнослужащая умерла 11 июня от сердечной недостаточности. Буквально 2 июня Шуре Рязанцевой исполнилось 40 лет.

На церемонии прощания с защитницей Украины "Ялтой" побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

"Ялта" умерла в возрасте 40 лет

Отпевали "Ялту" в Михайловском Златоверхом соборе. На церемонии прощания собрались родные и близкие, знакомые и друзья, а также побратимы. Гроб военной полностью был устлан живыми цветами.

Затем прошла церемония прощания с военной на Площади Независимости. Провести в последний путь "Ялту" собралось большое количество людей.

Возле гроба Шуры украинцы стояли на коленях.

Похоронили военную на Берковецком кладбище.

В одном из интервью "Ялта" рассказала, что у нее есть две мечты: уничтожить КПП в Армянске, где над ней издевались россияне, и вернуться в город юности.

"Заехать туда на танке, как минимум на БТР и прийти туда с автоматом в руках. На КПП Армянск, где надо мной издевались. Я хочу с лица земли стереть тот КПП", — отметила крымчанка.

Известно, что в 2013 году Шура пошла на Майдан и вытаскивала раненых участников Революции достоинства на Институтской улице. Ее история вошла в документальную ленту "Женское лицо революции".

В 2014 году, после аннексии Крыма, девушка пыталась попасть на полуостров, но на КПП попала в плен к россиянам, где пробыла три дня.

До 2022 года работала стилистом одежды и сотрудничала со знаменитостями: Тиной Кароль, Ламой, группами O’Torvald, Бумбокс и Kozak system. Работала с журналом Viva и была художником по костюмам во многих лентах. Также была в свое время личным стилистом Владимира Зеленского и всего "Квартала 95".

24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, пошла в Соломенский военкомат Киева и была направлена в Гостомель. Но пробыла там лишь несколько дней, после чего занималась патрулированием Соломенского района и помогала волонтерам. В итоге вступила в подразделение терробороны, а в последние месяцы жизни проходила службу в новом военном подразделении при ДШВ.

Позже, летом 2022 года, Шуру Рязанцеву пригласили в десантно-штурмовые войска. Она проходила службу в отдельном полке при 78-й ОДШБ. По словам "Ялты", к ней никогда не относились снисходительно и не шутили над тем, что она пошла служить.