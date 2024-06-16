В Киеве прошел ЛГБТ-марш: в нем приняли участие военные и не только (фото, видео)

Марш проходил на Театральной

В воскресенье, 16 июня, в Киеве прошел "Марш равенства" в рамках КиевПрайда 2024. Это произошло впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Вместе с активистами, а также неравнодушными украинцами в акции приняли участие также ЛГБТ-военные, политики иностранных государств и представители международных организаций. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на Марше и показал, что там происходило.

На кадрах видно, что люди пришли с транспарантами, на которых были следующие надписи: "Квирируй, люби, донать", "Квир-люди также защищают Украину", "Гомофобия — это Россия" и так далее.

Марш проходил на Театральной. Колонна из участников прошла около 100 метров по тротуару, после чего остановилась.

Отмечается, что акция прошла мирно и без инцидентов. Стоит добавить, что на мероприятии присутствовали также активисты, отстаивающие "традиционные ценности".

Марш равенства в этот день охраняет полиция по всему периметру. Попасть в колонну движения могут только предварительно зарегистрированные участники.

Местные власти призывали жителей Киева и гостей города продемонстрировать свою толерантность независимо от гендера, сексуальной ориентации, национальности, вероисповедания, цвета кожи, физического состояния, взглядов и т.д., поскольку Марш Равенства это прежде всего о правах человека.

Как сообщает hromadske, со временем свою акцию начали представители правых организаций. Участники Марша спустились в метро, ​​остальных полиция призвала быстро уехать с места.

К колонне правых организаций присоединился, в частности, Денис Никитин — командир "Русского добровольческого корпуса", воюющий на стороне Украины.

"Сотни людей собрались, приехали ветераны с ампутацией. Что это значит? Украинцам не все равно, военным не все равно. Люди хотят определять государственную политику, влиять на нее. Имеют на это полное право. Особенно военные и защищавшие эту страну", — сказал Никитин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 9 июня в Киеве состоялся фестиваль UkrainePride. У участников проверяли документы, а также мужчин дополнительно проверяли по базе "Оберіг".