Графики отключения в Киеве: в понедельник света не будет по 7 часов подряд
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В энергосистеме наблюдается значительный дефицит
В понедельник, 17 июня, в Киеве будут применять графики отключения света. Они будут действовать с 08:00 до 00:00.
Об этом сообщает "Укрэнерго". Отмечается, что с 11:00 до 23:00 почасовые графики будут несколько больше, чем в остальное время суток.
То есть, скорее всего, отключать свет будут и в светло-серых зонах. Это означает, что электричества может не быть до 7 часов подряд.
В "Укрэнерго" подчеркивают, что в следующие несколько недель ситуация в энергосистеме будет намного тяжелее, чем на прошлом. Больше отключений, ориентировочно, будет до конца июля.
Причиной значимого дефицита стал плановый ремонт энергоблоков атомных электростанций. Графики будут действовать особенно вечером.
"Глобально у нас на продолжительность отключений, на величину дефицита влияют три фактора. Это ремонты атомных электростанций, традиционно проводимых летом. Это величины импорта. И это погода, которая влияет на потребление", — заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Напоминаем, что посмотреть актуальную информацию об отключении электроэнергии можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно:
- Перейти на сайт ДТЭК.
- Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".
- Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.
Ранее "Телеграф" писал, что пять областей на пороге жестких ограничений. Где будут выключать свет чаще.