Графики отключения в Киеве: в понедельник света не будет по 7 часов подряд

В энергосистеме наблюдается значительный дефицит

В понедельник, 17 июня, в Киеве будут применять графики отключения света. Они будут действовать с 08:00 до 00:00.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Отмечается, что с 11:00 до 23:00 почасовые графики будут несколько больше, чем в остальное время суток.

То есть, скорее всего, отключать свет будут и в светло-серых зонах. Это означает, что электричества может не быть до 7 часов подряд.

В "Укрэнерго" подчеркивают, что в следующие несколько недель ситуация в энергосистеме будет намного тяжелее, чем на прошлом. Больше отключений, ориентировочно, будет до конца июля.

Причиной значимого дефицита стал плановый ремонт энергоблоков атомных электростанций. Графики будут действовать особенно вечером.

"Глобально у нас на продолжительность отключений, на величину дефицита влияют три фактора. Это ремонты атомных электростанций, традиционно проводимых летом. Это величины импорта. И это погода, которая влияет на потребление", — заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Напоминаем, что посмотреть актуальную информацию об отключении электроэнергии можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно:

Перейти на сайт ДТЭК.

Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".

Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Ранее "Телеграф" писал, что пять областей на пороге жестких ограничений. Где будут выключать свет чаще.