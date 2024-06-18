Киевский университет впервые попал в престижный международный рейтинг: что известно

Учебное заведение было основано в 1903 году

Киевский университет имени Бориса Гринченко впервые попал в международный рейтинг академических и научных учреждений Scimago Institutions Rankings. По результатам рейтинга учебное заведение заняло первое место среди 49 университетов Украины, представленных в рейтинге.

Интересно, что университеты оцениваются по сложному индикатору, который объединяет обширный набор показателей. Об этом сообщается на сайте Scimago Institutions Rankings.

Международный рейтинг академических и научных учреждений Scimago Institutions Rankings оценивает университеты по трем показателям на основе научных исследований, инновационных результатов и влияния на общество.

Методология рейтинга включает показатели научно-публикационной активности научно-педагогических работников, цитируемости научных публикаций, международного сотрудничества, открытого доступа к научным публикациям, инновационной активности, видимости вебсайтов в интернете и распространения в социальных сетях.

В выпуск 2024 года был добавлен новый показатель, который учитывает количество научных публикаций, связанных с Целями устойчивого развития, определенными Организацией Объединенных Наций.

После оценки Киевский университет имени Бориса Гринченко занял первое место среди 49 университетов Украины, представленных в рейтинге.

Также Университет Гринченко впервые присоединился к престижному международному рейтингу Times Higher Education Impact Rankings, который оценивает успехи университетов в достижении 17 Целей устойчивого развития, направленных на решение глобальных вызовов.

В частности, таких как гендерное равенство, чистая вода и санитария, доступная и чистая энергия, достойный труд и экономический рост, инновации и инфраструктура и тому подобное.

В этом рейтинге университет Гринченко занял 23 место среди 42 высших учебных заведений Украины.

Для справки: Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко — государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования города Киева. В университете действуют аспирантура и докторантура, где обучается около 300 человек.

Университет носит имя украинского писателя, лексикографа, переводчика и украиниста Бориса Гринченко.

Инфраструктура Университета Гринченко насчитывает: 5 корпусов; спортивные комплексы с бассейнами, тренажерными и спортивными залами; SMART-аудитории; WI-FI зоны; системы видеоконференций; телестудию и актовые залы.

В университете обучается 9000 студентов.

Адрес: улица Бульварно-Кудрявская, 18/2.

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