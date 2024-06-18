Київський університет вперше потрапив до престижного міжнародного рейтингу: що відомо

Навчальний заклад було засновано у 1903 році

Київський університет імені Бориса Грінченка вперше потрапив до міжнародного рейтингу академічних та наукових установ Scimago Institutions Rankings. За результатами рейтингу навчальний заклад посів перше місце серед 49 університетів України, представлених у рейтингу.

Цікаво, що університети оцінюються за складним індикатором, який поєднує великий набір показників. Про це повідомляє сайт Scimago Institutions Rankings.

Міжнародний рейтинг академічних та наукових установ Scimago Institutions Rankings оцінює університети за трьома показниками на основі наукових досліджень, інноваційних результатів та впливу на суспільство.

Методологія рейтингу включає показники науково-публікаційної активності науково-педагогічних працівників, цитованості наукових публікацій, міжнародного співробітництва, відкритого доступу до наукових публікацій, інноваційної активності, видимості веб-сайтів в інтернеті та розповсюдження в соціальних мережах.

У випуск 2024 року було додано новий показник, який враховує кількість наукових публікацій, пов’язаних із Цілями сталого розвитку, визначеними Організацією Об’єднаних Націй.

Після оцінки Київський університет імені Бориса Грінченка посів перше місце серед 49 університетів України, представлених у рейтингу.

Також Університет Грінченка вперше приєднався до престижного міжнародного рейтингу Times Higher Education Impact Rankings, який оцінює успіхи університетів у досягненні 17 цілей сталого розвитку, спрямованих на вирішення глобальних викликів.

Зокрема, таких як гендерна рівність, чиста вода та санітарія, доступна та чиста енергія, гідна праця та економічне зростання, інновації та інфраструктура тощо.

У цьому рейтингу університет Грінченка посів 23 місце серед 42 вищих навчальних закладів України.

Для довідки: Київський столичний університет імені Бориса Грінченка — державний освітній заклад вищої професійної освіти міста Києва. В університеті діють аспірантура та докторантура, де навчається близько 300 осіб.

Університет носить ім'я українського письменника, лексикографа, перекладача та україніста Бориса Грінченка.

Інфраструктура Університету Грінченка налічує 5 корпусів; спортивні комплекси з басейнами, тренажерними та спортивними залами; SMART-аудиторії; WI-FI зони; системи відеоконференцій; телестудію та актові зали.

В університеті навчається 9000 студентів.

Адреса: вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2.

Раніше "Телеграф" розповідав про найкращі вакансії для студентів у Києві. Так, абітурієнти столичних ВНЗ легко можуть претендувати на високооплачувану посаду навіть не маючи досвіду роботи. Головне — це бажання, наполегливість та віра в себе.