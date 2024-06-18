Вирішили з’ясувати стосунки на кулаках: двоє водіїв влаштували мордобій посеред дороги у Києві (відео)

Чоловіків розняли інші водії

У вівторок, 18 червня, в Оболонському районі Києва сталася жорстока бійка між двома водіями. Чоловіки зупинили свої автомобілі та почали з’ясовувати стосунки прямо на проїжджій частині.

Що саме спричинило конфлікт невідомо. Очевидці бійки зняли її фрагмент на відео та поділилися коротким роликом у соцмережі.

Так, на вулиці Луговій на Оболоні перехожі помітили двох чоловіків, які просто на дорозі почали битися. Обидва водії поводилися агресивно — на кадрах, які опублікували в мережі, можна побачити, як чоловіки безжально б’ють один одного, а потім один з них опиняється на дорозі.

Інший же чоловік продовжував бити свого опонента навіть тоді, коли той впав.

Поки герої відео билися, решта учасників дорожнього руху просто дивилися і навіть не намагалися втрутитися. Вже під кінець бійки очевидці почали вибігати з автівок та розтягувати агресивних чоловіків.

Інцидент стався на жвавій вулиці неподалік ТРЦ "Караван Outlet". Чим закінчилася бійка і хто вийшов із неї переможцем — залишається лише здогадуватися.

Що саме стало причиною конфлікту — наразі невідомо.

Бійка сталася неподалік ТРЦ "Караван Outlet"

Варто зазначити, що зовсім недавно в Дарницькому районі Києва відбулася запекла бійка між двома водіями. Відео епічної бійки потрапило до мережі. На записі видно, що водії кинули свої машини просто серед проїжджої частини. В результаті рух транспорту був утруднений.

Поки герої відео стрибали один на одного, решта учасників дорожнього руху були змушені об’їжджати агресивно налаштованих чоловіків. Що саме спричинило конфлікт невідомо.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві чоловік ударив поліцейського і почав стрибати службовим автомобілем правоохоронців, чим пошкодив його. Правопорушника затримали та повідомили про підозру у навмисному заподіянні співробітнику поліції тілесних ушкоджень.