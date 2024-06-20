В Киеве вандалы разгромили могилы украинских Героев: видео

Сетью распространяются кадры цинизма

В четверг, 20 июня, неизвестные разгромили могилы погибших воинов Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Павла "Инвестора" Петриченко и Андрея "Джуса" Пильщикова. Вандалы разбили портреты, сорвали таблички и разрисовали флаги.

Видео опубликовала офицерша ВСУ Алина Михайлова. Инцидент произошел на Аскольдовой Могиле неподалеку от храма Святого Николая Чудотворца УГКЦ.

"На могилах погибших воинов — Да Винчи, Джуса, Петриченко — сегодня ночью разгромили. Семьи и друзья это восстановят. А вот вам, кто это сделал — будет очень плохо, потому что мы найдем каждого", — написала она под записью.

Неизвестные разбили лампадки на мемориале-триптихе "Иловайск. ДАП. Дебальцево". А также повредили цветы у захоронений.

По словам автора видео, это произошло сегодня ночью, 20 июня.

Напомним, Дмитрий Коцюбайло командир батальона "Волки Да Винчи" 67-й отдельной механизированной бригады трагически погиб под Бахмутом, 7 марта 2023 года. Защитнику было всего 27 лет.

Сержант Павел Петриченко проходил службу в рядах 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Во время выполнения боевых задач погиб в Донецкой области 15 апреля 2024 года. Герой не дожил до 32 лет.

Пилот Андрей Пильщиков с начала вторжения защищал украинское небо на МиГ-29 и отличился в боях за Киев. Во время выполнения учебного полета воин погиб в Житомирской области 25 августа 2023 года.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области неизвестные разрушили большое количество надгробий на кладбище. Вандалы действовали в разных секторах и хаотично поносили могилы.