Самая красивая лавочка Европы: в Киеве вандалы уничтожили известный арт-объект на Пейзажке (фото)

Коммунальщики обещают отремонтировать за неделю

В Киеве вандалы разрушили оригинальную лавочку "Руки", которая находилась на Пейзажной аллее. Она входила в рейтинг лучших арт-лавок Европы.

Об этом сообщают местные каналы. Конструкцию планируют демонтировать и восстанавливать.

Арт-объект на Пейзажной аллее в столице был установлен еще 13 лет назад в мае 2011 года. В последний раз его реконструировали в 2021 году.

Коммунальные службы, по словам киевлян, начали работы по восстановлению лавки. На фото видно, что конструкция сильно пострадала. Вандалы вырвали одну руку из асфальта и таким образом полностью разрушили ее.

Отмечается, что лавка "Руки" была передана на баланс городу Киев, как и все арт-объекты, установленные на Пейзажной аллее в рамках социально-художественного меценатского проекта "Киев Фешн Парк".

"Мы пока не можем сказать, кто совершил акт вандализма. Часть туристической зоны, где расположена лавка "Руки" – на балансе Шевченковского КП УЗН, поэтому представители коммунального предприятия уже забрали поломанную лавку к себе. Они обещают ее отремонтировать и через неделю вернуть на старое место", – объяснили представители "Киев Фэшн Парк".

Заметим, что эта локация на Пейзажной аллее была популярна среди горожан и туристов, ведь располагалась прямо посреди пешеходной дорожки. Киевская скамейка оказалась в рейтинге лучших арт-лавок Европы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве во время ремонта изуродовали уникальное мозаичное панно.