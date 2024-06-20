У Києві розгромили могили героїв Да Вінчі, Джуса та Петриченка: що зараз на місці злочину (ексклюзивні фото та відео)

Цинічний вчинок вандалів має бути обов’язково покараний

У ніч проти четверга, 20 червня, невідомі розгромили могили полеглих воїнів Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Павла "Інвестора" Петриченка та Андрія "Джуса" Пільщикова. Вандали розбили портрети героїв, зірвали таблички, розкидали квіти та розмалювали прапори.

Кричущий інцидент стався на Аскольдовій Могилі неподалік храму Святого Миколая Чудотворця УГКЦ. На місці події побував фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, який зафіксував наслідки дій зловмисників.

Так, могили загиблих воїнів — "Да Вінчі" Коцюбайла, "Інвестора" Петриченка та "Джуса" Пільщикова — розгромили невідомі. Вандали познущалися з поховань легендарних українських захисників і розбили їхні портрети.

Також невідомі розмалювали лампадки та прапори, зірвали квіти та розкидали речі з могил.

На місце події викликали правоохоронців. Особи зловмисників встановлюються.

Так наразі виглядає могила Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, який був командиром батальйону "Вовки Да Вінчі" та загинув у віці 27 років.

А це поховання сержанта Павла Петриченка, який проходив службу у лавах 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка та не дожив до 32 років.

Так зараз виглядає могила пілота Андрія "Джуса" Пільщикова, який від початку вторгнення захищав українське небо на МіГ-29 та відзначився у боях за Київ. Герой трагічно загинув у Житомирській області у 2023 році.

Крім цього, вандали розбили лампадки на меморіалі-триптиху "Іловайськ. ДАП. Дебальцеве".

Пошуками зловмисників уже займаються правоохоронці.

На місці побував фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, який висловився щодо дій хуліганів на Аскольдовій могилі.

Він зазначив, що людей, які вчинили цей злочин, необхідно обов’язково знайти і покарати за всією суворістю закону.

Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло був командиром батальйону "Вовки Да Вінчі" 67-ї окремої механізованої бригади та трагічно загинув під Бахмутом, 7 березня 2023 року. Захиснику було лише 27 років.

Сержант Павло Петриченко проходив службу у лавах 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Під час виконання бойових завдань загинув на Донеччині 15 квітня 2024 року. Герой не дожив до 32 років.

Пілот Андрій Пильщиков від початку вторгнення захищав українське небо на МіГ-29 та відзначився у боях за Київ. Під час виконання навчального польоту воїн загинув на Житомирщині 25 серпня 2023 року.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині невідомі зруйнували велику кількість надгробків на цвинтарі. Вандали діяли у різних секторах і хаотично нівичили могили.