Пылевая буря "несется" в Украину? Синоптики предупредили украинцев

От длительных прогулок лучше воздержаться

В Украине значительно ухудшится качество воздуха и погодные условия. А ведь некоторые области накроет пылевая буря с сильными порывами ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Отмечено, что метеорологи предупредили об опасном явлении в стране.

"В ближайшее время с удержанием до конца суток 29 марта в южных, большинстве центральных и западных областей порывы ветра 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской областях — пылевая буря", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вышеуказанные показатели соответствуют уровню опасности, желтому. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий.

На портале ventusky.com отмечено, что загрязнение воздуха не будет достигать критических пределов, однако его качество изменится на большинстве территорий. В то же время, скорость порывов ветра в южных областях может достичь 30 м/с. Такой сильный ветер будет продолжаться даже в течение воскресенья, 30 марта, периодически сбавляя темпы до 17 м/с.

Заметим, что, согласно порталу saveecobot.com, качество воздуха в большинстве областей по состоянию на 16:00 29 марта в пределах нормы. Только на западе и в Киевской области есть участки с желтым уровнем загрязненности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о прогнозе погоды синоптиков на апрель. Уже известно, будет ли снег и заморозки.