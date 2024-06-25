В Киеве проезд для школьников станет платным: где купить билеты со скидкой

Есть одно условие для получения скидки

В Киеве на период каникул проезд для школьников в общественном транспорте будет платным. С 1 июля по 31 августа детям придется покупать билеты.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. В этот период за проездными будет действовать скидка 75%.

Одноразовые поездки можно приобрести на ученический билет, однако в таком случае скидка не применяется.

Где купить проездной

Купить проездной билет со скидкой можно:

через приложение "Киев Цифровой";

в терминале самообслуживания.

Пополнить ученический можно также в кассах "Киевского метрополитена" ("Выдубичи 1", "Почайная 1", "Вокзальная"), в приложении EasyPay и на сайте КП ГИОЦ.

Стоимость проездных билетов

Проездной в общественном транспорте для учащихся дневной формы обучения будет стоить:

без ограничения поездок в месяц – 325 грн;

без ограничения поездок на вторую половину месяца – 162,50 грн.;

проездной в месяц на 46 поездок – 72,50 грн;

проездной в месяц на 62 поездки – 97,50 грн;

проездной в месяц на 92 поездки – 143,75 грн;

проездной в месяц 124 поездки – 192,50 грн.

Также в КГГА отмечают, что с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить и курсанты высших военных учебных заведений города.

Ранее "Телеграф" писал о лучших платных пляжах в Киеве, работающих этим летом. Здесь вам готовы предложить чистый песок, комфортабельные лежаки и отличный сервис.