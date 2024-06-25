Гривна держится: сколько стоит доллар на наличном рынке Киева

Евро замедляет свое удорожание

На валютном рынке наблюдаются курсовые колебания. Безналичный доллар не вырос до 41 гривны в продаже, однако наличные деньги немного дороже.

Стоимость на евро держится более или менее стабильной. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 25 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,55 грн

Евро (EUR): 43,51 грн

Злотый (PLN): 10,11 грн

Канадский доллар (CAD): 29,64 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,41 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,85 грн

Евро (EUR): 44,02 грн

Злотый (PLN): 10,11 грн

Канадский доллар (CAD): 29,91 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,76 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,37 грн — продажа 40,88 грн

Евро (EUR): покупка 43,30 грн — продажа 44,03 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся на несколько копеек.

Покупка: 40,81 грн

Продажа: 40,89 грн

Ранее "Телеграф" писал, в каких пределах будет колебаться курс доллара на этой неделе. Американская валюта замедляет свое удорожание.