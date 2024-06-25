Гривна держится: сколько стоит доллар на наличном рынке Киева
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Евро замедляет свое удорожание
На валютном рынке наблюдаются курсовые колебания. Безналичный доллар не вырос до 41 гривны в продаже, однако наличные деньги немного дороже.
Стоимость на евро держится более или менее стабильной. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 25 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,55 грн
Евро (EUR): 43,51 грн
Злотый (PLN): 10,11 грн
Канадский доллар (CAD): 29,64 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,41 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,85 грн
Евро (EUR): 44,02 грн
Злотый (PLN): 10,11 грн
Канадский доллар (CAD): 29,91 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,76 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 40,37 грн — продажа 40,88 грн
Евро (EUR): покупка 43,30 грн — продажа 44,03 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся на несколько копеек.
Покупка: 40,81 грн
Продажа: 40,89 грн
Ранее "Телеграф" писал, в каких пределах будет колебаться курс доллара на этой неделе. Американская валюта замедляет свое удорожание.